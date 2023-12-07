Девушка из Ярвамаа, учащаяся в Университете Лас-Вегаса, оказалась в центре школьной стрельбы

Прошлой ночью спортсменка-легкоатлетка из Ярвамаа Эмили Лийз Осула (20 лет), студентка второго курса Невадский университет в Лас-Вегасе (UNLV), оказалась в эпицентре стрельбы в учебном заведении. Она спрятался в сарае стадиона вместе с тренером и десятком других учащихся и была вынуждена оставаться там более четырех часов, пока местная полиция не устранила угрозу.