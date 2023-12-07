Прошлой ночью спортсменка-легкоатлетка из Ярвамаа Эмили Лийз Осула (20 лет), студентка второго курса Невадский университет в Лас-Вегасе (UNLV), оказалась в эпицентре стрельбы в учебном заведении. Она спрятался в сарае стадиона вместе с тренером и десятком других учащихся и была вынуждена оставаться там более четырех часов, пока местная полиция не устранила угрозу.
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Девушка из Ярвамаа, учащаяся в Университете Лас-Вегаса, оказалась в центре школьной стрельбы
Отец Эмили Лийз Осула Аско Осула рассказал Järva Teataja, что семья сразу узнала о происшествии. «Эмили написала семейной группе в социальной сети, что в их школе стреляют, и они спрятались в сарае для спортивного инвентаря рядом со стадионом вместе со своим тренером и однокурсниками», – сказал он.