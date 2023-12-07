Правительство Британии: хакеры ФСБ много лет взламывают аккаунты политиков Соединенного Королевства

Среди жертв хакеров оказался член парламента, который в феврале рассказал Би-би-си о взломе своей электронной почты.

Федеральная служба безопасности - преемница КГБ, действовавшего во времена холодной войны. Российский президент Владимир Путин короткое время работал директором ФСБ в конце 1990-х.

Деятельность группы хакеров, связанной с ФСБ - точнее, с ее подразделением, известным как 18-й центр, - была, как полагают, сосредоточена на Британии. Группа занималась хищением информации участников политической и общественной жизни по меньшей мере с 2015 года.

Утверждается, что эта группа продолжает работать и сейчас, а США вскоре объявят о собственных мерах против хакеров.

«Россия выбрала своей целью демократические процессы в Великобритании», - заявили западные чиновники.

Однако, по мнению властей, вмешаться в демократический процесс хакерам в итоге не удалось.

Публичные обвинения были выдвинуты в четверг, чтобы сорвать работу группы и раскрыть ее деятельность в преддверии крупных выборов по всему миру в следующем году.

«Эта группа собрала огромное количество данных, - заявили западные чиновники. - Эта информация используется, чтобы ослабить Запад различными способами».

Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года после кражи документов о торговле США и Великобритании у депутата-консерватора Лиама Фокса, которые затем были слиты в сеть.