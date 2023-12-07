Банк: экономика Эстонии находится в наиболее уязвимом состоянии среди стран Балтии

По словам экономиста банка Citadele, за последние два года потребительские цены в Балтийских странах выросли более чем на 25 процентов, а рост доходов не смог угнаться за инфляцией. Он объяснил, что это отражается в относительно слабых показателях розничной торговли в этом году: объемы продаж сократились во всех трех балтийских странах.

«Инфляция уменьшила покупательную способность потребителей, а рост доходов пока не догнал недавнее повышение цен. В то же время платежи по кредитам увеличились из-за роста процентных ставок, а сбережения, накопленные во время пандемии, в основном исчерпаны», - признал Аболиньш и добавил, что в результате наблюдается тенденция к замедлению роста сбережений семей в банках, в то время как выдача потребительских кредитов увеличивается.

Уровень оптимизма потребителей, по мнению Аболиньша, в Балтийском регионе по-прежнему противоречив. «В Литве и Латвии уровень доверия потребителей близок к максимальному уровню последних лет, при этом оптимизм потребителей в основном обусловлен замедлением инфляции. Однако в последнее время доверие потребителей в Литве стабилизировалось и остановилось, так как потребители стали более осторожны в отношении своего финансового положения, сбережений и экономики. В Эстонии уровень доверия потребителей по-прежнему слаб, что также отражается в слабых результатах индекса экономического доверия», - сказал Аболиньш.

Тем не менее, несмотря на снижение ВВП, рынок труда Балтийских стран, по мнению экономиста, остается гибким. «Средняя заработная плата в Балтийских странах в первой половине 2023 года выросла более чем на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. В Латвии и Литве уровень безработицы остается рекордно низким, в то время как в Эстонии слабый экономический рост привел к увеличению безработицы», - отметил Аболиньш.

Он также добавил, что безработица в Эстонии несколько увеличилась, особенно в обрабатывающей промышленности и в некоторых секторах сферы услуг. Одним из примеров является сектор стартапов, где рост процентных ставок уменьшил доступность финансирования, а количество свободных рабочих мест сократилось. В среднесрочной и долгосрочной перспективе на рынке труда Балтийских стран ожидается напряженная ситуация из-за сокращения численности трудоспособного населения в странах региона и продолжающегося дефицита рабочей силы, что является серьезным препятствием для экономического роста.