Банк: экономика Эстонии находится в наиболее уязвимом состоянии среди стран Балтии

По словам экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша, экономика Эстонии, которую сейчас сильно затрагивает большой долговой груз частного сектора и близость к Скандинавии, находится в наиболее уязвимом состоянии по сравнению с другими балтийскими странами.
«Балтийский регион уже находится в легкой экономической рецессии. Инфляция, высокие цены на энергию, падение реальных доходов, слабый внешний спрос в обрабатывающей промышленности и рост процентных ставок повлияли на рост внутреннего валового продукта (ВВП) балтийских стран, и во всех трех странах ВВП сократился как минимум на два квартала подряд. В третьем квартале этого года ВВП Латвии сократился на 0,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, ВВП Литвы остался прежним, а ВВП Эстонии во втором квартале 2023 года снизился на 3 процента по сравнению с прошлым годом», - указал Аболиньш в пресс-релизе.
Из-за слабого внешнего спроса производство в промышленном секторе всех трех балтийских стран сократилось, в то время как сектор услуг в основном продолжал расти. Ведущие индикаторы, по словам Аболиньша, показывают противоположные экономические тенденции в странах Балтии.
«С одной стороны, данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в Литве начала оживляться, в основном благодаря оптимистичному взгляду на производственный сектор. С другой стороны, в Латвии экономический климат в последние месяцы остается стабильным, в то время как в Эстонии в октябре индекс экономического доверия достиг самого низкого уровня за 40 месяцев», - отметил он.
По мнению Citadele, положение Эстонии слабее по сравнению с другими балтийскими странами, так как у частного сектора страны большой долговой груз и страна находится ближе к скандинавской экономике, где сектор строительства переживает серьезный спад. Тем не менее, Аболиньш признал, что зарплаты в Балтии продолжают расти, уровень безработицы остается низким, и инфляция быстро снижается.
По словам экономиста банка Citadele, за последние два года потребительские цены в Балтийских странах выросли более чем на 25 процентов, а рост доходов не смог угнаться за инфляцией. Он объяснил, что это отражается в относительно слабых показателях розничной торговли в этом году: объемы продаж сократились во всех трех балтийских странах.
«Инфляция уменьшила покупательную способность потребителей, а рост доходов пока не догнал недавнее повышение цен. В то же время платежи по кредитам увеличились из-за роста процентных ставок, а сбережения, накопленные во время пандемии, в основном исчерпаны», - признал Аболиньш и добавил, что в результате наблюдается тенденция к замедлению роста сбережений семей в банках, в то время как выдача потребительских кредитов увеличивается.
Уровень оптимизма потребителей, по мнению Аболиньша, в Балтийском регионе по-прежнему противоречив. «В Литве и Латвии уровень доверия потребителей близок к максимальному уровню последних лет, при этом оптимизм потребителей в основном обусловлен замедлением инфляции. Однако в последнее время доверие потребителей в Литве стабилизировалось и остановилось, так как потребители стали более осторожны в отношении своего финансового положения, сбережений и экономики. В Эстонии уровень доверия потребителей по-прежнему слаб, что также отражается в слабых результатах индекса экономического доверия», - сказал Аболиньш.
Тем не менее, несмотря на снижение ВВП, рынок труда Балтийских стран, по мнению экономиста, остается гибким. «Средняя заработная плата в Балтийских странах в первой половине 2023 года выросла более чем на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. В Латвии и Литве уровень безработицы остается рекордно низким, в то время как в Эстонии слабый экономический рост привел к увеличению безработицы», - отметил Аболиньш.
Он также добавил, что безработица в Эстонии несколько увеличилась, особенно в обрабатывающей промышленности и в некоторых секторах сферы услуг. Одним из примеров является сектор стартапов, где рост процентных ставок уменьшил доступность финансирования, а количество свободных рабочих мест сократилось. В среднесрочной и долгосрочной перспективе на рынке труда Балтийских стран ожидается напряженная ситуация из-за сокращения численности трудоспособного населения в странах региона и продолжающегося дефицита рабочей силы, что является серьезным препятствием для экономического роста.