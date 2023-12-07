В Таллинне грянет Грэм: лекторий «Поговорим?» пригласил ведущих топового русскоязычного YouTube-канала

Анна и Вадим расскажут, как работают YouTube- и Telegram-каналы и почему именно соцмальные медиа, а не традиционные СМИ окончательно стали главными инструментами формирования общественного мнения. Кроме того, обсудят самые важные события уходящего года и ответят на вопросы зала. Модератор беседы — журналист и телеведущий Андрей Титов.

Исследования Trust Barometer показывают, что общество перестаёт доверять СМИ. Илья Яблоков, доктор философии и автор книги «Русская культура заговора», в беседе с Colta объясняет, что проблема связана с олигархизацией: медиа часто становятся частью бизнес-империй. Этические ценности и принципы поведения журналистов меняются, и люди, замечая это, ищут альтернативные источники информации в соцсетях и на YouTube. Массово к ним начали обращаться после кризиса 2008-го, а в десятые, после «Арабской весны», мир осознал колоссальное влияние соцсетей и соцмедиа. Тогда в сюжете CNN сказали: «Несомненно, это была интернет-революция. Революция 2.0».

К концу 2023 года важность новых медиа очевидна, пожалуй, всем, кто потребляет информацию. Однако при кажущейся прозрачности интернет-пространства не всегда понятно, каким источникам можно верить, как отличать правду от фейка и пропаганду от журналистики.