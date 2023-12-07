14 декабря в 19:00 кинотеатре Sõprus создатели YouTube-канала «И Грянул Грэм» Вадим Радионов и Анна Лейтланд-Григорьева встретятся со зрителями, чтобы поговорить о новой независимой журналистике и подвести итоги 2023 года, каким он предстал в зеркале медиа.
В Таллинне грянет Грэм: лекторий «Поговорим?» пригласил ведущих топового русскоязычного YouTube-канала
Анна и Вадим расскажут, как работают YouTube- и Telegram-каналы и почему именно соцмальные медиа, а не традиционные СМИ окончательно стали главными инструментами формирования общественного мнения. Кроме того, обсудят самые важные события уходящего года и ответят на вопросы зала. Модератор беседы — журналист и телеведущий Андрей Титов.
Исследования Trust Barometer показывают, что общество перестаёт доверять СМИ. Илья Яблоков, доктор философии и автор книги «Русская культура заговора», в беседе с Colta объясняет, что проблема связана с олигархизацией: медиа часто становятся частью бизнес-империй. Этические ценности и принципы поведения журналистов меняются, и люди, замечая это, ищут альтернативные источники информации в соцсетях и на YouTube. Массово к ним начали обращаться после кризиса 2008-го, а в десятые, после «Арабской весны», мир осознал колоссальное влияние соцсетей и соцмедиа. Тогда в сюжете CNN сказали: «Несомненно, это была интернет-революция. Революция 2.0».
К концу 2023 года важность новых медиа очевидна, пожалуй, всем, кто потребляет информацию. Однако при кажущейся прозрачности интернет-пространства не всегда понятно, каким источникам можно верить, как отличать правду от фейка и пропаганду от журналистики.
«Поговорим?» пригласил в Таллинн создателей youtube-канала «И Грянул Грэм». Анна и Вадим работали в традиционных СМИ, а в 2019-м запустили собственный независимый проект. Они отлично понимают принципы работы «старых» и «новых» медиа и помогут зрителям разобраться, как устроено русскоязычное инфополе.
Во второй части мероприятия гости расскажут о событиях 2023 года, которые они чаще и подробнее всего обсуждали в эфире «Грэма». Кроме войны России и Украины и нападения ХАМАС на Израиль, речь пойдёт о бунте и смерти Евгения Пригожина, гибели батискафа «Титан», искусственном интеллекте, новой русской эмиграции и других темах. Зрители смогут задать вопросы и высказать своё мнение. Модерировать беседу будет журналист и телеведущий Андрей Титов.
«И Грянул Грэм» — латвийский русскоязычный YouTube-канал о политике и общественной деятельности. Журналисты Вадим Радионов и Анна Лейтланд-Григорьева обсуждают с политическими деятелями, политологами, артистами, учёными, спортсменами и другими гостями темы, волнующие общество. В августе 2023 года «И Грянул Грэм» вошёл в топ-20 самых популярных русскоязычных YouTube-каналов о политике.