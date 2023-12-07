Пытался войти в охраняемое здание: полиция нашла пропавшего 47-летнего Виктора

«Мы рады сообщить, что Виктор был найден на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ, где он пытался войти в охраняемое здание. Сотрудники полиции доставят мужчину обратно в дом призрения», - сообщили правоохранители.

Виктор живет в доме призрения в Таллинне и сегодня около 17:00 посетил спортзал в Копли вместе с командой. Они отправились туда вместе на городском автобусе. Вероятно, Виктор вышел из автобуса на одной из предыдущих остановок, и никто этого не заметил.