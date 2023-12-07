ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция разыскивает 47-летнего Виктора, пропавшего в Таллинне

Виктор живет в доме престарелых в Таллинне и сегодня около 17:00 посетил спортзал в Копли вместе с командой. Они отправились туда вместе на городском автобусе. Вероятно, Виктор вышел из автобуса на одной из предыдущих остановок, и никто этого не заметил.
Виктор не знает, как самостоятельно вернуться в дом престарелых. Кроме того, он не очень разговорчив и нуждается в посторонней помощи. Он может находиться где-то в магазинах или прятаться в подвалах.
Рост Виктора 182 см, он крепкого телосложения. На нем темно-синяя куртка, темно-серая вязаная шапка, брюки серого цвета и черные ботинки с противоскользящими упорами. У Виктора седые волосы.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Виктора или видел его, сообщить об этом по телефону 112.