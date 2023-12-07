ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция разыскивает 47-летнего Виктора, пропавшего в Таллинне

Виктор живет в доме престарелых в Таллинне и сегодня около 17:00 посетил спортзал в Копли вместе с командой. Они отправились туда вместе на городском автобусе. Вероятно, Виктор вышел из автобуса на одной из предыдущих остановок, и никто этого не заметил.