САМАЯ ЯРКАЯ ИЗ ВСЕХ ⟩ А вы уже посетили елку из фонарей?

По инициативе компании Viljandi Veevärk на прошлой неделе в центре перекрестка Кёсти в Вильянди вновь было установлено необычное рождественское украшение, сделанное из старых уличных фонарей, которое народ ласково стал называть «елкой из фонарей». Елка была включена в первое воскресенье Адвента, и теперь ее можно увидеть по вечерам, когда включается уличное освещение.
Елка автоматически зажигается вместе с уличными фонарями. Эта конструкция, изначально задуманная как одноразовый художественный проект несколько лет назад, была установлена на перекрестке Кёсти в шестой раз, и, по словам директора Veevärk Тоомаса Порро, она будет устанавливаться до тех пор, пока продержится и пока жители города будут ждать ее возвращения.