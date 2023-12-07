САМАЯ ЯРКАЯ ИЗ ВСЕХ ⟩ А вы уже посетили елку из фонарей?

Елка автоматически зажигается вместе с уличными фонарями. Эта конструкция, изначально задуманная как одноразовый художественный проект несколько лет назад, была установлена на перекрестке Кёсти в шестой раз, и, по словам директора Veevärk Тоомаса Порро, она будет устанавливаться до тех пор, пока продержится и пока жители города будут ждать ее возвращения.