Экономист: бурный рост цен в Эстонии на данный момент успокоился

По данным Департамента статистики Эстонии, индекс потребительских цен в ноябре по сравнению с октябрем не изменился, но по сравнению с ноябрем прошлого года вырос на четыре процента. По сравнению с ноябрем прошлого года товары подорожали на 2,6 процента, а услуги - на 6,5 процента.

«Хотя ноябрь стал седьмым месяцем подряд без существенных изменений индекса цен за месяц, нельзя сказать, что ситуация находится под контролем во всех отношениях, поскольку в такой критической группе товаров, как продукты питания, товары также подорожали на 1,2 процента в ноябре по сравнению с октябрем. Мясо и мясопродукты, фрукты и мучные изделия подорожали на 7,9 процента, 9,7 процента и 6 процентов соответственно», - сказал Витсур в интервью агентству BNS.

Тем не менее, Витсур считает, что бурный рост цен, продолжавшийся более двух лет, в Эстонии на данный момент успокоился, и что и предприниматели, и потребители должны воспринимать сложившийся уровень цен как реальность, соответствующую текущему состоянию рынка.

«В то же время следует учитывать, что, поскольку рост цен в последние два года был вызван далеко не только экономическими условиями, нельзя исключать возможность того, что в ближайшие месяцы политические и другие причины окажут нежелательное влияние на стабильность цен», - предупредил экономист.