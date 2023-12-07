На одном из главных шоссе произошло серьезное ДТП

В 18:31 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Рейу, где столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, автомобиль BMW начал поворачивать налево, но пропустила автомобиль Škoda, который ехал прямо со встречного направления.

Водителем был 42-летний мужчина, а в машине находились двое детей. BMW управлял 65-летний мужчина. Оба водителя были трезвы. Скорая помощь осмотрела всех участников аварии. К счастью, никто не пострадал и не нуждался в госпитализации.