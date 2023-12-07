Танцы с Путиным: зачем бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

«Но вы не можете не понимать, что для бывшего министра иностранных дел Австрии приехать в Россию в момент, когда эта страна устроила ничем не спровоцированное полномасштабное вторжение в Украину, - это более чем спорное решение?- задаю я свой вопрос. - Разве нет опасности в том, что, находясь здесь, вы как бы легитимизируете это вторжение, саму войну и внутренние репрессии, которые сейчас здесь происходят?»

«Ну пока что я не замечала каких-либо репрессий в моем ближайшем окружении, - отвечает она. - Я могу работать здесь в условиях академической свободы, которой мне стало не хватать, когда я еще преподавала в разных университетах Евросоюза».

Я напоминаю Карин, что лишь несколько дней назад в этом самом городе молодую женщину по имени Саша Скочиленко отправили в тюрьму на 7 лет лишь за то, что она заменила ценники в супермаркете на антивоенные лозунги. И это лишь один из недавних примеров волны репрессий, захлестнувшей Россию.

«Ну, а я-то здесь при чем? - отвечает она. - Я только что подробно объяснила ситуацию, которую мне пришлось пережить. Давайте посмотрим на это с другой стороны: почему Карин Кнайсль запрещали работать? В чем моя вина? Я действительно очень благодарна за возможность работать [в России].»