Перепаркуйте машины: В Ласнамяэ начинается уборка снега во дворах

Управа района Ласнамяэ начинает плановую уборку снега перед многоквартирными домами и на внутриквартальных дорогах. Для обеспечения эффективной уборки жителей просят соблюдать временные правила дорожного движения и не парковать автомобили во дворах, где установлены соответствующие знаки.

«Мы начнем уборку снега с парковок и дорог перед жилыми домами. Чтобы обеспечить скорость и качество работ, мы просим водителей на время уборки снега парковать свои автомобили в других местах. В противном случае дворы могут остаться частично или даже полностью неочищенными, если к ним не сможет подъехать техника», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

8 декабря работы будут производится во дворах по адресам: ул. Викерласе, 13; Калевипоя пыйк, 2; ул. Паэкааре 8; на парковке перед домами по ул. Паэкааре 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; ул. Паэ, 58 и ул. Пунане, 13.

Управа района Ласнамяэ напоминает, что в соответствии со статьей 7, пунктом 6 главы 3 «Правил благоустройства города Таллинна» ответственность за содержание и благоустройство объектов, находящихся в общем пользовании, несет собственник объекта, который также обязан обеспечить безопасность и чистоту в радиусе шести метров от объекта. В той же статье в пункте 8 говорится: «Собственник или ответственный пользователь автотранспортного средства, препятствующего проведению работ по благоустройству, обязан проводить работы по благоустройству (в том числе по уборке снега и льда) в радиусе одного метра от своего автотранспортного средства.»

Районная управа также напоминает владельцам частной собственности об их обязанности убирать снег. В Ласнамяэ большое количество внутриквартальных парковок и дорог, ведущих к ним, находится в частной собственности (как правило, в собственности квартирных товариществ). Кроме того, ряд автостоянок был предоставлен квартирным товариществам для самостоятельного использования. На таких парковках уборка снега осуществляется квартирным товариществом подписавшей договор об аренде.