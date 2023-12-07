Усиление безопасности: на границу Финляндии и РФ прибыли иностранные пограничники

В район границы Финляндии с РФ прибыли 55 служащих Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex с целью поддержки пограничной службы Финляндии. Задачей большинства из них станет мониторинг границы, сообщил в четверг, 7 декабря, представитель Frontex Петр Свитальский. Миссия пока ограничена концом января, но этот срок может быть изменен «в случае необходимости», указал он.

По словам Свитальского, Frontex известно, «что давление с использованием мигрантов является одним из применяемых Кремлем инструментов», поэтому агентство ожидает, что такие действия на границе будут предприниматься Россией и далее.

Между тем, агентство AFP со ссылкой на финских пограничников указывает, что в приграничном районе по-прежнему находятся «большие группы мигрантов из третьих стран». Пограничная служба Финляндии ожидает, что нынешняя ситуация еще долго не изменится к лучшему.

Frontex указал на необходимость укрепления безопасности на границах ЕС

О решении направить в пограничную зону Финляндии около 50 сотрудников, а также патрульные машины и другое оборудование агентство объявило в конце ноября, что стало реакцией на сложившуюся ситуацию на границе с Россией. Тем самым Frontex расширяет свою операцию по охране внешних границ ЕС, укреплению безопасности Евросоюза и пресечению трансграничной преступности Joint Operation Terra 2023. Ранее на границах Финляндии работали в общей сложности 10 сотрудников европейского агентства.