Правительство назначило нового командующего Кайтселийтом

«Генерал Тамм во всех отношениях доказал, что он достоин должности командующего Кайтселийтом. Он имеет более чем тридцатилетний опыт работы в сфере военной обороны, возглавлял Центр сотрудничества НАТО в области киберзащиты и Балтийский оборонный колледж. Кроме того, генерал Тамм хорошо зарекомендовал себя в качестве начальника Генерального штаба Кайтселийта, а также в качестве заместителя командующего Силами обороны. Я уверен, что генерал Тамм проявит себя и на новом посту», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Генерал-майор Тамм начал свою военную службу в 1992 году в качестве призывника в Калевском пехотном батальоне, откуда поступил на учебу в Финское высшее военное училище территориальной обороны. В этом же училище он прошел курс обучения по специальности «старший штабной офицер». Военное образование четвертой ступени он получил в Королевском оборонном колледже в Лондоне.

Генерал-майор Тамм, который в настоящее время занимает должность заместителя командующего Силами обороны, ранее возглавлял как Генеральный штаб Кайтселийта, так и Балтийский колледж обороны. Он командовал Отдельным батальоном связи, возглавлял отделом связи и информационных систем Генерального штаба Сил обороны, а также был первым командиром Центра сотрудничества НАТО в области киберобороны.

Генерал-майор Тамм принимал участие в международных военных операциях в Афганистане.

Среди прочих наград он награжден орденом «Крест Орла» V степени, орденом Министерства обороны III степени, крестом Сил обороны за образцовую службу, медалью Сил обороны за заслуги в обороне, медалью Сил обороны за заслуги в обороне, крестом Кайтселийта за доблесть II степени и медалью Кайтселийта за особые заслуги.

Полномочия генерал-майора Рихо Юхтеги на посту командующего Кайтселийтом истекают 15 декабря 2023 года. Новый командующий примет руководство Кайтселийтом на торжественной церемонии на площади Вабадузе в Таллинне в 12 часов дня того же дня.