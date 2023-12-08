Худрук Петренко: отказ от бессрочных договоров с актерами, судебные споры, закрытие спектаклей – нормальная практика

– Почему решение о закрытии спектакля Артема Гареева «Хор Харона» принималось без обсуждения с самим режиссером?

– Это нормальная практика репертуарных театров. Мои спектакли идут в разных городах, и я не всегда узнаю, что спектакль закончил свою жизнь. Режиссер отдает свой спектакль в собственность театра. В обязанности последнего не входит консультироваться с режиссером о том, когда спектакль должен заканчивать свою жизнь.

Знаю, что «Хор Харона» хотели закрыть уже год назад, так как билеты продавались очень сложно. Однако театр принял решение дать спектаклю вторую жизнь, предприняв определенные действия по привлечению зрителей.

Третьей жизни театр решил ему не давать по разным причинам, в том числе из-за ухода Ильи Нартова из спектакля.

– При этом Нартову искали замену и хотели ввести другого актера на роль?

– Возможно. Насколько мне известно, режиссер отказался от такой возможности.

– Он предложил заменить Нартова Марвиным…

– Не знаю. Возможно, общих решений не было найдено. Понимаете, закрытие спектакля – это обычная работа театра. В репертуаре – более 30 актуальных наименований. И будет еще пять новых спектаклей. Такое количество – это ненормально! Их сложно обслуживать и выдавать качественный результат. Обычно в театре идет около 20 спектаклей. Каждый из них живет около трех сезонов. «Хор Харона» жил дольше. Не вижу ничего особенного в том, что меняются спектакли.