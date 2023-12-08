Худрук Петренко: отказ от бессрочных договоров с актерами, судебные споры, закрытие спектаклей – нормальная практика

В Латвии вообще идет дискуссия о том, чтобы отказаться от бессрочных договоров с актерами. Такой подход выгоден очень занятым и востребованным актерам, но осложнит жизнь тем, кто годами не выходит на сцену, при этом числится в театре.
– Предлагались ли Марвину другие формы сотрудничества?
– Не могу комментировать детали этого трудового спора.
– Марвину предпочли 10 новых артистов с минимальным опытом и минимальной подготовкой (набраны в период с 2022–23 гг.), на которых деньги нашлись?
– Отмечу лишь, что мы всегда заботимся о зрителях. Театр – одно из немногих мест, где коллективное благо стоит выше личностных интересов отдельных людей. Это сложно понять, когда личность выходит на первое место. Конечно, театру нужны молодые артисты. Тем более, когда они талантливы, с хорошим образованием и опытом работы с интересными режиссерами.
– Должен ли директор учитывать мнение худрука и труппы, когда сокращает одного из ведущих актеров?
– Если говорить о сотрудничестве худрука и директора, то необходимо понимание общей цели и наличие здорового конфликта между ответственными за финансовую сторону и художественное качество. До сих пор мне удавалось хорошо сотрудничать с нынешним директором.
– Чего вы добились сокращением Марвина? Театр теперь лишится актерской ставки?
– Повторяюсь, что не могу комментировать историю с Марвиным. Я даже не уверен, что в этом деле фигурирует слово «сокращение». Все вопросы о ставках и бюджетах – к директору.