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Худрук Петренко: отказ от бессрочных договоров с актерами, судебные споры, закрытие спектаклей – нормальная практика

«Театр – не музей»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Руководство ждет решения комиссии по трудовым спорам
  • Идет поиск новых форм сотрудничества с актерами
  • Театр не должен держаться на одном актере

Русский театр сотрясают кадровые рокировки и сообщения о снятии с репертуара успешных постановок. Уход Ильи Нартова, сокращение Виктора Марвина, закрытие спектакля Артема Гареева «Хор Харона», предстоящая смена директора театра – нежданное начало больших перемен?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире художественный руководитель Русского театра Дмитрий Петренко.

Выдержки из беседы:

– Уход Ильи Нартова, сокращение Виктора Марвина, закрытие спектакля Артема Гареева «Хор Харона», предстоящая смена директора театра: в какой степени вы являетесь режиссером этих перемен?

– Думаю, что я уж точно не являюсь режиссером этих перемен. Илья Нартов ушел сам – это было его решение, оно никак не связано с работой в театре. Когда я узнал об этом, мне было очень жаль.

– Чем вызвано сокращение Виктора Марвина, который был занят в семи спектаклях, в шести из которых он исполнял главные роли?

– Репертуарный театр так выстраивает свою политику, чтобы не держаться на одном актере. С другой стороны, сейчас вопрос Марвина решается в комиссии по трудовым спорам – это очень цивилизованный ход в демократическим обществе. Мы все сейчас ждем решения и с уважением к нему отнесемся.

Эта история длится уже какое-то время и уходит своими корнями в тот период, когда я еще не работал в театре. Мне сложно ее комментировать. Кадровой политикой занимается директор театра.

В целом, для многих европейских театров актуальна проблема взаимоотношений с актерами и поиск новых форм сотрудничества с ними. Кто-то считает, что репертуарный театр в чем-то устарел и многим актерам очень сложно существовать в условиях именно репертуарного театра. А кому-то такая форма нравится или просто удобна. Решением этой проблемы занимаются многие театры Европы.

В Латвии вообще идет дискуссия о том, чтобы отказаться от бессрочных договоров с актерами. Такой подход выгоден очень занятым и востребованным актерам, но осложнит жизнь тем, кто годами не выходит на сцену, при этом числится в театре.

– Предлагались ли Марвину другие формы сотрудничества?

– Не могу комментировать детали этого трудового спора.

– Марвину предпочли 10 новых артистов с минимальным опытом и минимальной подготовкой (набраны в период с 2022–23 гг.), на которых деньги нашлись?

– Отмечу лишь, что мы всегда заботимся о зрителях. Театр – одно из немногих мест, где коллективное благо стоит выше личностных интересов отдельных людей. Это сложно понять, когда личность выходит на первое место. Конечно, театру нужны молодые артисты. Тем более, когда они талантливы, с хорошим образованием и опытом работы с интересными режиссерами.

– Должен ли директор учитывать мнение худрука и труппы, когда сокращает одного из ведущих актеров?

– Если говорить о сотрудничестве худрука и директора, то необходимо понимание общей цели и наличие здорового конфликта между ответственными за финансовую сторону и художественное качество. До сих пор мне удавалось хорошо сотрудничать с нынешним директором.

– Чего вы добились сокращением Марвина? Театр теперь лишится актерской ставки?

– Повторяюсь, что не могу комментировать историю с Марвиным. Я даже не уверен, что в этом деле фигурирует слово «сокращение». Все вопросы о ставках и бюджетах – к директору.

– Почему решение о закрытии спектакля Артема Гареева «Хор Харона» принималось без обсуждения с самим режиссером?

– Это нормальная практика репертуарных театров. Мои спектакли идут в разных городах, и я не всегда узнаю, что спектакль закончил свою жизнь. Режиссер отдает свой спектакль в собственность театра. В обязанности последнего не входит консультироваться с режиссером о том, когда спектакль должен заканчивать свою жизнь.

Знаю, что «Хор Харона» хотели закрыть уже год назад, так как билеты продавались очень сложно. Однако театр принял решение дать спектаклю вторую жизнь, предприняв определенные действия по привлечению зрителей.

Третьей жизни театр решил ему не давать по разным причинам, в том числе из-за ухода Ильи Нартова из спектакля.

– При этом Нартову искали замену и хотели ввести другого актера на роль?

– Возможно. Насколько мне известно, режиссер отказался от такой возможности.

– Он предложил заменить Нартова Марвиным…

– Не знаю. Возможно, общих решений не было найдено. Понимаете, закрытие спектакля – это обычная работа театра. В репертуаре – более 30 актуальных наименований. И будет еще пять новых спектаклей. Такое количество – это ненормально! Их сложно обслуживать и выдавать качественный результат. Обычно в театре идет около 20 спектаклей. Каждый из них живет около трех сезонов. «Хор Харона» жил дольше. Не вижу ничего особенного в том, что меняются спектакли.

Мы консультировались с отделом продаж и другими цехами в театре о том, какие спектакли оставлять. Театр не может превратиться в музей любимых спектаклей. Их приходится списывать, чтобы была возможность делать новые.

– Нормально ли то, что за три минувших месяца после вашего вступления в должность худрука у вас не было ни одной встречи с Артемом Гареевым?

– Артем не искал со мной встреч. Я всё время нахожусь в театре и последние три недели живу в Таллинне. Мой телефон тоже есть в театре. Многие актеры и режиссеры обращаются ко мне с вопросами. Я открыт для общения.

– Вы всё еще много времени проводите в Латвии, в Таллинне бываете наездами. Как долго вы будете совмещать работу на две страны?

– Это заранее оговаривалось, что до конца года я работаю на два театра. Моим условием также было сделать этот сезон переходным, чтобы я смог закончить работу над спектаклями, которые обещал поставить в Латвии.

Речь идет обо всем сезоне. Соответственно я еще весной буду ставить спектакль в Латвии. Мне также предстоит закончить работу с Дмитрием Крымовым в Риге (премьера – в феврале). В середине мая состоится премьера моего спектакля в городе Лиепая, где я до сих пор являюсь главным режиссером театра. Эту позицию я занимаю до конца года.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: в Русском театре – переполох? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver
Студия Postimees: в Русском театре – переполох? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver Фото: Eero Vabamägi
  • Что будет сделано для того, чтобы театр не был заложником конфликтов?
  • Чем вызвано сокращение Виктора Марвина, на котором держалось много спектаклей?
  • Театр лишится сокращенной актерской ставки?
  • Почему решение о закрытии спектаклей принимаются без обсуждения с режиссерами?
  • Как долго Виктор Петренко будет работать на две страны?
  • Спланирован ли сезон 2024/25?
  • Театру предстоит смена директора. Каковы ожидания от нового руководителя?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver 

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