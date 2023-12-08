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ПРЯМОЙ ЭФИР ⟩ Студия Postimees: в Русском театре – переполох?

10:00 худрук театра Дмитрий Петренко
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Русский театр сотрясают кадровые рокировки и сообщения о снятии с репертуара успешных постановок. Уход Ильи Нартова, сокращение Виктора Марвина, закрытие спектакля Артема Гареева «Хор Харона», предстоящая смена директора театра – нежданное начало больших перемен?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире художественный руководитель Русского театра Дмитрий Петренко. Следите за беседой в 10:00!

  • Что будет сделано для того, чтобы театр не был заложником конфликтов?
  • Чем вызвано сокращение Виктора Марвина, на котором держалось много спектаклей?
  • Театр лишится сокращенной актерской ставки?
  • Почему решение о закрытии спектаклей принимаются без обсуждения с режиссерами?
  • Как долго Виктор Петренко будет работать на две страны?
  • Спланирован ли сезон 2024/25?
  • Театру предстоит смена директора. Каковы ожидания от нового руководителя?
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