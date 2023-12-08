ПРЯМОЙ ЭФИР ⟩ Студия Postimees: в Русском театре – переполох?

Русский театр сотрясают кадровые рокировки и сообщения о снятии с репертуара успешных постановок. Уход Ильи Нартова, сокращение Виктора Марвина, закрытие спектакля Артема Гареева «Хор Харона», предстоящая смена директора театра – нежданное начало больших перемен?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире художественный руководитель Русского театра Дмитрий Петренко. Следите за беседой в 10:00!
- Что будет сделано для того, чтобы театр не был заложником конфликтов?
- Чем вызвано сокращение Виктора Марвина, на котором держалось много спектаклей?
- Театр лишится сокращенной актерской ставки?
- Почему решение о закрытии спектаклей принимаются без обсуждения с режиссерами?
- Как долго Виктор Петренко будет работать на две страны?
- Спланирован ли сезон 2024/25?
- Театру предстоит смена директора. Каковы ожидания от нового руководителя?