Печальные последствия бури: общая сумма ущерба составила 3,5 млн евро

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов PZU Kindlustus Яануса Танне, у PZU самый серьезный случай был связан с ущербом, нанесенным парку солнечных панелей, когда в результате бури были повреждены более 700 панелей. «Помимо страхования имущества и транспортного средства было еще около десятка случаев на дорогах, когда ветер вырывал из рук дверь автомобиля, и она ударялась о другой автомобиль. Один припаркованный прицеп сместился. Некоторые рейсы из-за бури были отменены или отсрочены», – сказал Танне.

По мнению Рейметс, в декабре следует проявлять особую внимательность на обледеневших дорогах. «Когда поднимается ветер, из-за метели становится сложнее управлять автомобилем, ухудшается видимость. В бурю лучше оставаться дома и парковать транспортное средство в гараже или подальше от зданий и деревьев. Самой известной декабрьской снежной бурей стала "Моника", произошедшая в 2010 году. Тогда в Падаорг в снежный плен попали 600 человек, находившихся в автомобилях, – сказала Рейметс. – В случае бури большой ущерб влекут за собой и перебои в подаче электроэнергии. Разумеется, в случае вероятности бури следует закрыть все двери и окна и убрать вещи, которые может поднять ветер».

EKsL – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.