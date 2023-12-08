Печальные последствия бури: общая сумма ущерба составила 3,5 млн евро

По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в течение последних 15 лет буря обуславливала наибольшее число страховых случаев в декабре.
Более высокая вероятность бури также существует в октябре и августе. В этом году самая сильная буря произошла 7–8 октября. Она обусловила 1500 страховых случаев; общая сумма ущерба при этом составила 3,5 миллиона евро.
По словам менеджера в области предотвращения ущербов EKsL Юлли Рейметс, около половины ущербов, обусловленных октябрьской бурей, были связаны со страхованием жилья. «В каждом четвертом случае буря повредила крышу. Каждый пятый случай касался страхования ответственности: например, сломанное ветром дерево или поднятые ветром предметы нанесли ущерб имуществу другого лица», – пояснила Рейметс.
Буря, произошедшая в октябре этого года, обусловила 1017 случаев, связанных со страхованием жилья; общая сумма ущерба при этом составила 1,7 миллиона евро. Средняя сумма обусловленного бурей ущерба, связанного со страхования жилья, составила 1715 евро; в самых серьезных несчастных случаях суммы ущерба достигали десятков тысяч евро.
Обусловленных бурей несчастных случаев, связанных со страхованием имущества предприятия и страхованием квартирного товарищества, было в общей сложности 227; общая сумма ущерба при этом составила 1,2 миллиона евро. Средняя сумма обусловленного бурей ущерба, связанного со страхованием имущества юридического лица, составила 5326 евро; в наиболее серьезных случаях суммы ущерба составляли более ста тысяч евро.
В рамках добровольного страхования транспортного средства возмещение было выплачено в 217 связанных с бурей страховых случаях; общая сумма ущерба при этом составила 600 000 евро. Средняя сумма обусловленного бурей ущерба, связанного со страхованием каско, составила 2728 евро; в наиболее серьезных случаях суммы ущерба составляли более десяти тысяч евро.
По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов PZU Kindlustus Яануса Танне, у PZU самый серьезный случай был связан с ущербом, нанесенным парку солнечных панелей, когда в результате бури были повреждены более 700 панелей. «Помимо страхования имущества и транспортного средства было еще около десятка случаев на дорогах, когда ветер вырывал из рук дверь автомобиля, и она ударялась о другой автомобиль. Один припаркованный прицеп сместился. Некоторые рейсы из-за бури были отменены или отсрочены», – сказал Танне.
По мнению Рейметс, в декабре следует проявлять особую внимательность на обледеневших дорогах. «Когда поднимается ветер, из-за метели становится сложнее управлять автомобилем, ухудшается видимость. В бурю лучше оставаться дома и парковать транспортное средство в гараже или подальше от зданий и деревьев. Самой известной декабрьской снежной бурей стала "Моника", произошедшая в 2010 году. Тогда в Падаорг в снежный плен попали 600 человек, находившихся в автомобилях, – сказала Рейметс. – В случае бури большой ущерб влекут за собой и перебои в подаче электроэнергии. Разумеется, в случае вероятности бури следует закрыть все двери и окна и убрать вещи, которые может поднять ветер».
EKsL – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.