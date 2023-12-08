В Эстонии сократилось число как зарубежных, так и местных туристов

В октябре свои услуги туристам предлагали 979 предприятий по размещению, что на 117 предприятий меньше, чем в сентябре. В предприятиях по размещению было 21 000 номеров и 50 000 койко-мест, заполнены были 44% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 45 евро в сутки на человека, что на 1 евро дороже, чем в октябре 2022 года, и на 7 евро дороже, чем в октябре 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 2%. В Харьюском и Ляэне-Вируском уездах стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 48 евро, в Тартуском — 46 евро, в Ида-Вируском — 45 евро, в Саареском — 44 евро, в Ляэнеском — 42 евро и в Пярнуском уезде — 40 евро в сутки на человека.