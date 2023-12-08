Распространение коронавируса растет: скажется ли это на работе больниц?

С начала осени в Эстонии растет заболеваемость коронавирусом. По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано около 5300 новых случаев заболевания, однако в настоящее время число заболевших работе больниц не угрожает, пишет Rus.ERR.
В Клиникуме Тартуского университета в настоящее время лечатся 60 пациентов с диагнозом «коронавирус».
По состоянию на 7 декабря в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) был 41 пациент с диагнозом «коронавирус».
По словам представителей больниц, в настоящее время не существует угрозы для работы больниц в связи с широким распространением коронавируса.