Еще трое эстонских пловцов на чемпионате Европы обеспечили себе места в финале

Ральф Трибунцов стал первым эстонским спортсменом, обеспечившим себе место в финале третьего соревновательного дня ЧЕ. На дистанции 100 метров на спине Трибунцов вышел во второй полуфинал, где ему удалось на восьмой дорожке набрать результат 50,64. При этом он стал третьим в своем полуфинале и пятым в общем зачете. В полуфинале Мевен Томак (Франция), ставший чемпионом Европы, показал лучшее время на дистанции 50 метров (50,01).

Следующими эстонскими спортсменами стали завоевавшая накануне золото чемпионата Европы Энели Ефимова и Мария Романюк. На дистанции 200 метров брассом обе девушки из сборной Эстонии вышли в первый полуфинал.

Хотя Ефимова показала не лучший результат, тем не менее, в полуфинале время 2.21.44 принесло ей третье место. Романюк тоже долго держалась в том же темпе, но в итоге время 2:23.17 принесло ей седьмое место. В итоге в полуфинале Ефимова оказалась восьмой, то есть последней вышедшей в финал, Романюк - 15-й. В полуфинале очень мощно выступила голландка Тес Схоутен (2.16.98).

Крегор Зирк, принимавший участие в полуфинале на дистанции 200 метров баттерфляем, был последним на соревнованиях. Зирк преодолел дистанцию за 1:53,35, что дало ему четвертое место в первом полуфинале. Во втором полуфинале пловец занял седьмое место и вышел в финал.