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Эстонский фигурист Александр Селевко установил личный рекорд и стал третьим на турнире в Хорватии

rus.postimees.ee
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Александр Селевко.
Александр Селевко. Фото: TOMOHIRO OHSUMI

Эстонский фигурист Александр Селевко занял третье место на международном турнире по фигурному катанию в Загребе, сообщает Rus.ERR

На соревнованиях категории ISU Challenger в столице Хорватии ученик Ирины Кононовой установил новый личный рекорд в короткой программе - 88,38 балла, что почти на три балла лучшего его предыдущего наивысшего результата.

Это позволило ему подняться на промежуточное второе место, но после произвольной программы он опустился на третью строчку, набрав в сумме 224,24 балла.

Вторым в итоге стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который после короткой программы занимал третье место. А выиграл соревнования в мужском одиночном катании китаец Цзинь Боян.

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