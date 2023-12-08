Эстонский фигурист Александр Селевко установил личный рекорд и стал третьим на турнире в Хорватии

На соревнованиях категории ISU Challenger в столице Хорватии ученик Ирины Кононовой установил новый личный рекорд в короткой программе - 88,38 балла, что почти на три балла лучшего его предыдущего наивысшего результата.

Это позволило ему подняться на промежуточное второе место, но после произвольной программы он опустился на третью строчку, набрав в сумме 224,24 балла.

Вторым в итоге стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который после короткой программы занимал третье место. А выиграл соревнования в мужском одиночном катании китаец Цзинь Боян.