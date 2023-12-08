"Угадайте, кто вновь вышел на снег": знаменитая эстонка оправилась после операции и вернулась в спорт

«Угадайте, кто вновь вышел на снег», - написала в четверг Сильдару в своей соцсети, сообщив о том, что вновь приступила к тренировкам. Местом геопозиционирования спортсменки стал лучжный центр в Рука (Финляндия).

Всего за час в комментариях к посту Сильдару было оставлено много ободряющих слов.

«Здорово снова тебя видеть», — приветствует немецкая лыжница Сабрина Чакмакли.

«О-о-о, королева вернулась», — пишет радиоведущая Кейли Сукияйнен.

Сильдару, которая в прошлом году готовилась к январским X-Games в США и получила травму во время тренировки, в середине февраля перенесла операцию на колене.

«Пошла делать первый прыжок и прыгнула немного дальше, чем обычно. Спин получился слишком закрученным, и я неудачно приземлилась. Само падение было не очень тяжелым, но я травмировала колено правой ноги", - рассказала Сильдару Postimees в начале года.

По приезду домой выяснилось, что повреждены и передняя крестообразная связка, и мениск.

Сильдару и ранее травмировала крестообразную связку колена – это произошло в 2017 году, когда она упала на тренировочном сборе.