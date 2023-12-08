Фристайлистка Келли Сильдару в своих соцсетях сообщила, что вновь вернулась на горку после операции на колене.
"Угадайте, кто вновь вышел на снег": знаменитая эстонка оправилась после операции и вернулась в спорт
«Угадайте, кто вновь вышел на снег», - написала в четверг Сильдару в своей соцсети, сообщив о том, что вновь приступила к тренировкам. Местом геопозиционирования спортсменки стал лучжный центр в Рука (Финляндия).
Всего за час в комментариях к посту Сильдару было оставлено много ободряющих слов.
«Здорово снова тебя видеть», — приветствует немецкая лыжница Сабрина Чакмакли.
«О-о-о, королева вернулась», — пишет радиоведущая Кейли Сукияйнен.
Сильдару, которая в прошлом году готовилась к январским X-Games в США и получила травму во время тренировки, в середине февраля перенесла операцию на колене.
«Пошла делать первый прыжок и прыгнула немного дальше, чем обычно. Спин получился слишком закрученным, и я неудачно приземлилась. Само падение было не очень тяжелым, но я травмировала колено правой ноги", - рассказала Сильдару Postimees в начале года.
По приезду домой выяснилось, что повреждены и передняя крестообразная связка, и мениск.
Сильдару и ранее травмировала крестообразную связку колена – это произошло в 2017 году, когда она упала на тренировочном сборе.