Главным тренером «Флоры» станет Норберт Хурт

«Я рад, что «Флора» предлагает мне очередную возможность поработать в качестве главного тренера. Я знал, что однажды наступит время, когда я снова буду работать тренером на ежедневной основе. Поэтому я очень признателен, что наряду с обязанностями спортивного директора у меня была и возможность параллельно работать тренером в разных командах. Однако тренерская работа по-прежнему остается моей специальностью по образованию и сферой, в которой я чувствую себя как дома. В своей нынешней должности я сумел очень близко познакомиться с работой разных тренеров, многому научиться и набраться новых идей. Как спортивный директор, я также вложил много энергии в развитие молодежной работы, благодаря чему теперь налажена связь между представительской командой клуба и молодежной работой. Отныне я сосредоточусь на работе главного тренера, должность спортивного директора клуба пока останется свободной», - сказал Хурт.