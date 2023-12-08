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Фото ⟩ Для обмана жителей Эстонии используют поддельные полицейские удостоверения

Предупредите близких!
София Солдатенко
, репортер
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Фото: Politsei

Жителей Эстонии призывают быть осторожными, поскольку мошенники с помощью поддельных полицейских служебных удостоверений пытаются завоевать доверие своих потенциальных жертв.

Поскольку люди с каждым годом все больше узнают о различных видах телефонных мошенничеств и все реже попадаются на уловки аферистов, преступники становятся все более изобретательнее.

Так, в последнее время, чтобы доказать потенциальной жертве, что на другом конце провода якобы полицейский, мошенники все чаще используют поддельные служебные удостоверения.

«Если кто-то отправляет вам фотографию или копию служебного удостоверения, заблокируйте его, так как это мошенник, и он пытается обмануть вас, чтобы получить ваши деньги или данные. Полицейские предъявляют свои служебные удостоверения только при личной встрече», - предупреждает веб-констебль Йыхвиского отделения полиции Дарья Парк.

Как защититься от мошенников?

Если вам поступил подозрительный звонок, сразу же прекратите его

  • Не нужно оправдываться в том, что прекращаете звонок, просто прекратите его.
  • Если вам снова позвонят с подозрительного номера, не принимайте звонка и заблокируйте номер.
  • Если позвонивший говорит на другом языке отвечайте только по-эстонски.

Никогда ни с кем не делитесь своими кодами PIN 1 и PIN 2

  • Эти коды нельзя никому открывать, даже банку или полиции.
  • Если вы уже успели это сделать, заблокируйте их как можно быстрее. Инструкции найдете здесь.
  • Незамедлительно позвоните в банк и попросите заблокировать все перечисления, так как кто-то чужой знает ваши ПИН-коды и может украсть деньги с вашего счета.

Если вы обнаружили, что сделали банковское перечисление мошенникам, без промедления звоните в свой банк

  • Если вы действуете быстро, то банк еще успеет отменить или оспорить перечисление денег.
  • Расскажите банку о том, какую информацию о своем счете вы предоставили мошенникам, поскольку это поможет банку сделать ваш счет снова безопасным.
  • После этого сообщите о случившемся в полицию.

Не поддавайтесь уловкам мошенников, предлагающих по телефону или в рекламных роликах возможности выгодного инвестирования

  • Если кто-то предлагает вам возможность очень быстро и хорошо заработать, всегда отказывайтесь – это могут быть опасные мошенники.
  • Не доверяйте сайтам, на которых предлагаются выгодные возможности инвестирования – мошенники подражают настоящим предприятиям, а информация, приведенная на их сайте, как правило, не соответствует действительности.
  • Если вы пожелаете заняться инвестициями самостоятельно, полиция рекомендует начать со своего банка.

Никогда не соглашайтесь по телефону ни на какие денежные сделки или банковские перечисления

  • Будьте всегда осторожны и начеку, если кто-то пожелает по телефону заключить с вами какую-нибудь сделку, договор или сделать банковское перечисление.
  • Как только закрадывается подозрение в мошенничестве, для выяснения этого следует сразу позвонить в банк или связаться с веб-констеблем.
  • Проверьте бэкграунд – поищите в интернете информацию о звонящем, иногда можно найти предупредительные сообщения от других жертв.

Никогда никому не передавайте по телефону свои данные, связанные с банковскими счетами

  • Если кто-то просит вас передать ему пароль, ПИН-код или имя пользователя вашего банковского счета, ни в коем случае не делайте этого.
  • Вы должны знать, что ни банк, ни полиция никогда не попросят вас передать им ваши банковские данные или ПИН-коды, какой-бы серьезной не была ситуация.
  • Если позвонивший уговаривает вас сделать это, утверждая, речь идет о срочном деле, вы имеете дело с мошенником.

Никогда не загружайте в свои гаджеты никаких программ, если кто-то по телефону просит вас это сделать

  • Если кто-то по телефону просит вас это сделать, то можно быть вполне уверенным в том, что вы имеете дело с мошенником.
  • Ни одно заслуживающее доверие учреждение или предприятие никогда не попросит вас об этом.
  • Откажитесь от загрузки программы, прекратите разговор и сообщите об инциденте в полицию.

Если вы получили СМС-сообщение с интерактивной ссылкой, не следует сразу нажимать на нее

  • Не нажимайте автоматически на интерактивную ссылку, которую вам прислали в СМС-сообщении.
  • Если вам приходит СМС-сообщение от курьерской службы, а вы не делали никаких заказов, то это могут быть мошенники и переходить по ссылке не рекомендуется.
  • Всегда, когда СМС-сообщение вам кажется сомнительным, игнорируйте его или удаляйте из телефона.

Если вы что-то покупаете у чужого человека, проверьте в интернете его бэкграунд

  • Покупать у незнакомца – это всегда риск. Не доверяйте слепо продавцу, проверьте его.
  • Сделайте простой поиск в интернете, зачастую предупредительная информация о таких мошенниках уже имеется в доступе.
  • Чем больше суммы сделки купли-продажи, тем вернее осуществлять ее только с тем, с кем вы уже ранее встречались.

Источник: Департамент полиции и погранохраны

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