Жителей Эстонии призывают быть осторожными, поскольку мошенники с помощью поддельных полицейских служебных удостоверений пытаются завоевать доверие своих потенциальных жертв.
Фото ⟩ Для обмана жителей Эстонии используют поддельные полицейские удостоверения
Поскольку люди с каждым годом все больше узнают о различных видах телефонных мошенничеств и все реже попадаются на уловки аферистов, преступники становятся все более изобретательнее.
Так, в последнее время, чтобы доказать потенциальной жертве, что на другом конце провода якобы полицейский, мошенники все чаще используют поддельные служебные удостоверения.
«Если кто-то отправляет вам фотографию или копию служебного удостоверения, заблокируйте его, так как это мошенник, и он пытается обмануть вас, чтобы получить ваши деньги или данные. Полицейские предъявляют свои служебные удостоверения только при личной встрече», - предупреждает веб-констебль Йыхвиского отделения полиции Дарья Парк.
Как защититься от мошенников?
Если вам поступил подозрительный звонок, сразу же прекратите его
- Не нужно оправдываться в том, что прекращаете звонок, просто прекратите его.
- Если вам снова позвонят с подозрительного номера, не принимайте звонка и заблокируйте номер.
- Если позвонивший говорит на другом языке отвечайте только по-эстонски.
Никогда ни с кем не делитесь своими кодами PIN 1 и PIN 2
- Эти коды нельзя никому открывать, даже банку или полиции.
- Если вы уже успели это сделать, заблокируйте их как можно быстрее. Инструкции найдете здесь.
- Незамедлительно позвоните в банк и попросите заблокировать все перечисления, так как кто-то чужой знает ваши ПИН-коды и может украсть деньги с вашего счета.
Если вы обнаружили, что сделали банковское перечисление мошенникам, без промедления звоните в свой банк
- Если вы действуете быстро, то банк еще успеет отменить или оспорить перечисление денег.
- Расскажите банку о том, какую информацию о своем счете вы предоставили мошенникам, поскольку это поможет банку сделать ваш счет снова безопасным.
- После этого сообщите о случившемся в полицию.
Не поддавайтесь уловкам мошенников, предлагающих по телефону или в рекламных роликах возможности выгодного инвестирования
- Если кто-то предлагает вам возможность очень быстро и хорошо заработать, всегда отказывайтесь – это могут быть опасные мошенники.
- Не доверяйте сайтам, на которых предлагаются выгодные возможности инвестирования – мошенники подражают настоящим предприятиям, а информация, приведенная на их сайте, как правило, не соответствует действительности.
- Если вы пожелаете заняться инвестициями самостоятельно, полиция рекомендует начать со своего банка.
Никогда не соглашайтесь по телефону ни на какие денежные сделки или банковские перечисления
- Будьте всегда осторожны и начеку, если кто-то пожелает по телефону заключить с вами какую-нибудь сделку, договор или сделать банковское перечисление.
- Как только закрадывается подозрение в мошенничестве, для выяснения этого следует сразу позвонить в банк или связаться с веб-констеблем.
- Проверьте бэкграунд – поищите в интернете информацию о звонящем, иногда можно найти предупредительные сообщения от других жертв.
Никогда никому не передавайте по телефону свои данные, связанные с банковскими счетами
- Если кто-то просит вас передать ему пароль, ПИН-код или имя пользователя вашего банковского счета, ни в коем случае не делайте этого.
- Вы должны знать, что ни банк, ни полиция никогда не попросят вас передать им ваши банковские данные или ПИН-коды, какой-бы серьезной не была ситуация.
- Если позвонивший уговаривает вас сделать это, утверждая, речь идет о срочном деле, вы имеете дело с мошенником.
Никогда не загружайте в свои гаджеты никаких программ, если кто-то по телефону просит вас это сделать
- Если кто-то по телефону просит вас это сделать, то можно быть вполне уверенным в том, что вы имеете дело с мошенником.
- Ни одно заслуживающее доверие учреждение или предприятие никогда не попросит вас об этом.
- Откажитесь от загрузки программы, прекратите разговор и сообщите об инциденте в полицию.
Если вы получили СМС-сообщение с интерактивной ссылкой, не следует сразу нажимать на нее
- Не нажимайте автоматически на интерактивную ссылку, которую вам прислали в СМС-сообщении.
- Если вам приходит СМС-сообщение от курьерской службы, а вы не делали никаких заказов, то это могут быть мошенники и переходить по ссылке не рекомендуется.
- Всегда, когда СМС-сообщение вам кажется сомнительным, игнорируйте его или удаляйте из телефона.
Если вы что-то покупаете у чужого человека, проверьте в интернете его бэкграунд
- Покупать у незнакомца – это всегда риск. Не доверяйте слепо продавцу, проверьте его.
- Сделайте простой поиск в интернете, зачастую предупредительная информация о таких мошенниках уже имеется в доступе.
- Чем больше суммы сделки купли-продажи, тем вернее осуществлять ее только с тем, с кем вы уже ранее встречались.
Источник: Департамент полиции и погранохраны