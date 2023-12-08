Фото ⟩ Для обмана жителей Эстонии используют поддельные полицейские удостоверения

Поскольку люди с каждым годом все больше узнают о различных видах телефонных мошенничеств и все реже попадаются на уловки аферистов, преступники становятся все более изобретательнее.

Так, в последнее время, чтобы доказать потенциальной жертве, что на другом конце провода якобы полицейский, мошенники все чаще используют поддельные служебные удостоверения.

«Если кто-то отправляет вам фотографию или копию служебного удостоверения, заблокируйте его, так как это мошенник, и он пытается обмануть вас, чтобы получить ваши деньги или данные. Полицейские предъявляют свои служебные удостоверения только при личной встрече», - предупреждает веб-констебль Йыхвиского отделения полиции Дарья Парк.

Как защититься от мошенников?

Если вам поступил подозрительный звонок, сразу же прекратите его

Не нужно оправдываться в том, что прекращаете звонок, просто прекратите его.

Если вам снова позвонят с подозрительного номера, не принимайте звонка и заблокируйте номер.

Если позвонивший говорит на другом языке отвечайте только по-эстонски.

Никогда ни с кем не делитесь своими кодами PIN 1 и PIN 2

Эти коды нельзя никому открывать, даже банку или полиции.

Если вы уже успели это сделать, заблокируйте их как можно быстрее. Инструкции найдете здесь.

Незамедлительно позвоните в банк и попросите заблокировать все перечисления, так как кто-то чужой знает ваши ПИН-коды и может украсть деньги с вашего счета.

Если вы обнаружили, что сделали банковское перечисление мошенникам, без промедления звоните в свой банк

Если вы действуете быстро, то банк еще успеет отменить или оспорить перечисление денег.

Расскажите банку о том, какую информацию о своем счете вы предоставили мошенникам, поскольку это поможет банку сделать ваш счет снова безопасным.

После этого сообщите о случившемся в полицию.

Не поддавайтесь уловкам мошенников, предлагающих по телефону или в рекламных роликах возможности выгодного инвестирования

Если кто-то предлагает вам возможность очень быстро и хорошо заработать, всегда отказывайтесь – это могут быть опасные мошенники.

Не доверяйте сайтам, на которых предлагаются выгодные возможности инвестирования – мошенники подражают настоящим предприятиям, а информация, приведенная на их сайте, как правило, не соответствует действительности.

Если вы пожелаете заняться инвестициями самостоятельно, полиция рекомендует начать со своего банка.

Никогда не соглашайтесь по телефону ни на какие денежные сделки или банковские перечисления

Будьте всегда осторожны и начеку, если кто-то пожелает по телефону заключить с вами какую-нибудь сделку, договор или сделать банковское перечисление.

Как только закрадывается подозрение в мошенничестве, для выяснения этого следует сразу позвонить в банк или связаться с веб-констеблем.

Проверьте бэкграунд – поищите в интернете информацию о звонящем, иногда можно найти предупредительные сообщения от других жертв.

Никогда никому не передавайте по телефону свои данные, связанные с банковскими счетами

Если кто-то просит вас передать ему пароль, ПИН-код или имя пользователя вашего банковского счета, ни в коем случае не делайте этого.

Вы должны знать, что ни банк, ни полиция никогда не попросят вас передать им ваши банковские данные или ПИН-коды, какой-бы серьезной не была ситуация.

Если позвонивший уговаривает вас сделать это, утверждая, речь идет о срочном деле, вы имеете дело с мошенником.

Никогда не загружайте в свои гаджеты никаких программ, если кто-то по телефону просит вас это сделать

Если кто-то по телефону просит вас это сделать, то можно быть вполне уверенным в том, что вы имеете дело с мошенником.

Ни одно заслуживающее доверие учреждение или предприятие никогда не попросит вас об этом.

Откажитесь от загрузки программы, прекратите разговор и сообщите об инциденте в полицию.

Если вы получили СМС-сообщение с интерактивной ссылкой, не следует сразу нажимать на нее

Не нажимайте автоматически на интерактивную ссылку, которую вам прислали в СМС-сообщении.

Если вам приходит СМС-сообщение от курьерской службы, а вы не делали никаких заказов, то это могут быть мошенники и переходить по ссылке не рекомендуется.

Всегда, когда СМС-сообщение вам кажется сомнительным, игнорируйте его или удаляйте из телефона.

Если вы что-то покупаете у чужого человека, проверьте в интернете его бэкграунд

Покупать у незнакомца – это всегда риск. Не доверяйте слепо продавцу, проверьте его.

Сделайте простой поиск в интернете, зачастую предупредительная информация о таких мошенниках уже имеется в доступе.

Чем больше суммы сделки купли-продажи, тем вернее осуществлять ее только с тем, с кем вы уже ранее встречались.

Источник: Департамент полиции и погранохраны