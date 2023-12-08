ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия вербует темнокожих и других мигрантов для войны в Украине

Большинство из них либо учатся в университетах, либо работают, в основном, в строительных компаниях. Многие находятся в России нелегально, и это дает возможность отправить таких людей на войну либо путем давления, либо обманом. В настоящее время эти истории снова стали появляться потому, что такой контингент использовался для демонстрации миграционного давления на финских пограничных пунктах.

Иными словами, есть информация, что как минимум часть мигрантов была завербована для организации акций на границе с угрозой, что в случае отказа их отправят на войну против Украины. Некоторые из мигрантов также были завербованы с Ближнего Востока для оказания давления на финскую границу, и их также пытаются заставить стать наемниками.

Российские вооруженные силы, конечно, не в восторге от идеи, что на фронте будет большое количество плохо обученных иностранных солдат, а также никто не может их вербовать массово. Их слишком мало для этого в России. Попытки вербовки, практиковавшиеся в первые месяцы войны в Сирии, Ливии и других частях Африки, также оказались в основном информационными операциями и не привели на фронт значительного количества боевиков.

Военные события в Украине

Вчера Россия обстреляла город Харьков из ракетной системы С-300. Это делается с территории России. К счастью, обошлось без серьезных жертв, хотя пострадали жилые кварталы.