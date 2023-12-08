ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия вербует темнокожих и других мигрантов для войны в Украине

В СМИ распространяется информация о том, что Россия пытается завербовать на службу находящихся в России мигрантов африканского и ближневосточного происхождения. На самом деле, в этом нет ничего нового. Когда в марте 2022 года в самом начале войны российская армия перестала справляться и потери быстро росли, в России постоянно предпринимались попытки вербовать граждан иностранных государств для участия в войне, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Большинство из них либо учатся в университетах, либо работают, в основном, в строительных компаниях. Многие находятся в России нелегально, и это дает возможность отправить таких людей на войну либо путем давления, либо обманом. В настоящее время эти истории снова стали появляться потому, что такой контингент использовался для демонстрации миграционного давления на финских пограничных пунктах.
Иными словами, есть информация, что как минимум часть мигрантов была завербована для организации акций на границе с угрозой, что в случае отказа их отправят на войну против Украины. Некоторые из мигрантов также были завербованы с Ближнего Востока для оказания давления на финскую границу, и их также пытаются заставить стать наемниками.
Российские вооруженные силы, конечно, не в восторге от идеи, что на фронте будет большое количество плохо обученных иностранных солдат, а также никто не может их вербовать массово. Их слишком мало для этого в России. Попытки вербовки, практиковавшиеся в первые месяцы войны в Сирии, Ливии и других частях Африки, также оказались в основном информационными операциями и не привели на фронт значительного количества боевиков.
Военные события в Украине
Вчера Россия обстреляла город Харьков из ракетной системы С-300. Это делается с территории России. К счастью, обошлось без серьезных жертв, хотя пострадали жилые кварталы.
ПВО Украины уничтожило пять из семи иранских беспилотников, запущенных этой ночью в направлении Украины. Сегодня утром Россия также выпустила крылатые ракеты в сторону Украины, но информация об этой атаке пока не появлялась. Эта атака не была очень масштабной.
На фронтах существенных изменений не произошло.
- В направлении Сватово и Северодонецка удары русской армии были более активными на северной части участка фронта. На юге активность возросла вдвое. Ранее сообщения о наступлении российских войск не подтвердились.
- В районе Бахмута российская армия вчера действовала очень активно, но серьезных успехов не добилась. Большинство атак осуществляется группами пехоты и продвигаться очень сложно. Контратаки Украины также существенно не улучшили ее позиции.
- Российские войска были наиболее активны в районе Авдеевки, но на линии фронта наблюдаются незначительные перемещения только в пределах серой зоны. Большая часть потерь российской армии приходится именно на этот район. Бои вокруг поселка Марьинка продолжаются с привычной интенсивностью.
- На Южном фронте российская армия предприняла несколько попыток отбросить украинские войска в направлении Токмака, но им это не удалось.
О ситуации на Кавказе
Армения и Азербайджан договорились об освобождении заключенных между двумя странами. Об этом сообщили в совместном заявлении аппаратов президента Азербайджана и премьер-министра Армении.
В совместном заявлении также говорится о процедурах дальнейшей нормализации отношений, которые должны привести к мирному соглашению между двумя странами. Пока что обеим сторонам удавалось сдерживать свои эмоции. Однако до тех пор, пока мирный договор между двумя странами не будет подписан, произойти может что угодно. На данный момент создается впечатление, что ни одна из сторон не заинтересована в дальнейших военных действиях.
Так называемые миротворческие подразделения российской армии к настоящему времени уже должны были покинуть территории Карабаха, то есть Азербайджана, но это не означает, что отношения между двумя странами резко ухудшились. Азербайджан, конечно, не заинтересован в разрыве отношений с Россией и, как и другие страны региона, хочет, чтобы действия его более крупных соседей уравновешивали друг друга.
Израиль добился первых успехов в секторе Газа
Израильская армия продолжила активное наступление на севере и юге сектора Газа. На севере на подконтрольных территориях разрушаются тоннели. Некоторые туннели были затоплены морской водой. Всего за последние дни израильская армия захватила в плен сотни боевиков ХАМАС. Достоверной информации о количестве убитых боевиков пока нет. Бойцы ХАМАС продолжают сопротивление, но оно не производит впечатления скоординированной борьбы. Ракетные удары по Израилю по-прежнему редки.
На юге Ливана израильские ВВС вчера нанесли гораздо более мощные удары в ответ на атаки «Хезболлы». На Западном Берегу продолжались операции против палестинских вооруженных группировок.
По посольству США в Багдаде (Ирак) было выпущено как минимум четыре ракеты, но сообщений о результатах атаки нет.