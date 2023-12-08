Полиция нашла пропавшего 12-летнего Роджера

Вчера вечером, 7 декабря, обеспокоенные родители сообщили, что их сын Роджер утром пошел в школу, но не вернулся домой. Получив сообщение, полиция начала проверять территорию школы и дом ребенка, связалась с другими родственниками, но пока не смогла установить местонахождение Роджера. Мобильный телефон пропавшего был выключен. Известно, что вчера вечером около 18.00 он гулял по торговому центру Виру.