Полиция нашла пропавшего 12-летнего Роджера

Полиция установила местонахождение 12-летнего Роджера.
Вчера вечером, 7 декабря, обеспокоенные родители сообщили, что их сын Роджер утром пошел в школу, но не вернулся домой. Получив сообщение, полиция начала проверять территорию школы и дом ребенка, связалась с другими родственниками, но пока не смогла установить местонахождение Роджера. Мобильный телефон пропавшего был выключен. Известно, что вчера вечером около 18.00 он гулял по торговому центру Виру.
Поиски и сбор информации для установления местонахождения ребенка продолжались до утра.
Сегодня, 8 декабря, около 13:30 полиция сообщила, что Роджер сам вернулся в школу. По словам родственников, с ним все в порядке.