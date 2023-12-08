ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Роджера

Вчера вечером обеспокоенные родители сообщили, что их сын Роджер утром, 7 декабря, пошел в школу, но не вернулся домой. Получив сообщение, полиция начала проверять территорию школы и дом ребенка, связалась с другими родственниками, но пока не смогла установить местонахождение Роджера. Мобильный телефон пропавшего выключен. Известно, что вчера вечером около 18.00 он гулял по торговому центру Виру.

Поиски и сбор информации для установления местонахождения ребенка продолжаются.

Рост Роджера около 165 см, у него среднее телосложение. Когда он вышел из дома, он был одет в черные джинсы и черную обувь, на нем был пуховик с капюшоном, который светлее сверху и темнее снизу. У него мог быть с собой синий рюкзак. Правая рука ребенка в гипсе.

Полиция просит всех, кто знает местонахождение Роджера или видел, как он куда-то передвигался, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.