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Наши фехтовальщицы прекрасно стартовали на важнейшем этапе Кубка мира

rus.postimees.ee
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Ушедшая из сборной Катрина Лехис (на переднем плане) стала одной из шести эстонок, которая будет бороться за высокое место в индивидуальном зачете.
Ушедшая из сборной Катрина Лехис (на переднем плане) стала одной из шести эстонок, которая будет бороться за высокое место в индивидуальном зачете. Фото: Tairo Lutter

В конце этой неделе в Ванкувере (Канада) стартовал этап Кубка мира по фехтованию. До соревнований, на которых наши спортсменки начнут бороться за крайне важные для выхода на Олимпиаду очки, пройдет индивидуальный зачет.

Прямо выход на эти соревнования у занимающей 12-е место в мировом рейтинге Нелли Дифферт. Предварительный тур успешно прошли также и пять эстонок.

В числе 64 спортсменок из подгруппы вышли Катрина Лехис, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Кристина Кууск и Эрика Кирпу. Причем Лехис и Эмбрих выиграли все дуэли, у оставшихся девушек зафиксировано по одному поражению. Единственной из эстонских фехтовальщиц, кто не прошел в основной турнир, стала Вероника Жукова.

Лучшие в индивидуальном зачете определятся в субботу, в командном – в воскресенье.

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