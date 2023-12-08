Наши фехтовальщицы прекрасно стартовали на важнейшем этапе Кубка мира

Ушедшая из сборной Катрина Лехис (на переднем плане) стала одной из шести эстонок, которая будет бороться за высокое место в индивидуальном зачете.

В конце этой неделе в Ванкувере (Канада) стартовал этап Кубка мира по фехтованию. До соревнований, на которых наши спортсменки начнут бороться за крайне важные для выхода на Олимпиаду очки, пройдет индивидуальный зачет.