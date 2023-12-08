С субботы вновь можно будет выходить на лед некоторых водоемов

Более тонкий лед недостаточно прочен и может не выдержать вес человека. Спасательный департамент ежедневно измеряет толщину льда на наиболее популярных водоемах, результаты измерений можно просмотреть в постоянно обновляемом картографическом приложении.

Карта создана для того, чтобы люди могли легко получить информацию об обстановке на водоемах Эстонии. Это информационная карта! Каждый несет ответственность за свою безопасность.

Эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Микко Виркала подчеркивает, что при выходе на лед необходимо иметь при себе средство безопасности, даже если карта указывает на то, что лед имеет глубину десять сантиметров, поскольку ледовая обстановка в пределах одного водоема может сильно различаться. «Чем быстрее движется вода в водоеме, тем более неровный лед», - сказал Виркала.

Выходя на лед, человек должен учитывать то, что температура воды подо льдом всего несколько градусов выше нуля. Взрослый человек может выжить в такой холодной воде максимум 10 минут, ребенок же потеряет сознание еще раньше. Спасательный департамент призывает детей кататься только на официальных и безопасных катках, а не выходить на лед водоемов самостоятельно.

Спасательный департамент призывает всех людей быть осторожными и внимательными при нахождении вблизи водоемов. Родителям стоит рассказать о рисках, связанных с хрупким льдом, и внимательно следить за детьми. Если кто-то заметил чрезвычайную ситуацию или сам нуждается в помощи, он должен как можно скорее позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.