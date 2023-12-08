Президент Банка Эстонии: продолжающееся сокращение экспорта Эстонии – тревожный знак

Об этом сообщила пресс-служба Банка Эстонии, приводя слова Мюллера из выступления на состоявшемся в пятницу семинаре центробанка по теме конкурентоспособности.

По замечанию Мадиса Мюллера, в условиях нынешней рецессии эстонским предприятиям приходится работать в условиях, когда расходная база растет быстрее, чем у конкурентов, цепочки поставок в Россию остановлены, а спрос на ключевых экспортных рынках слаб. Эстонский экспорт переживает спад.

«Быстрый рост цен по сравнению с конкурентами не означает автоматической потери конкурентоспособности при условии, что есть возможность по более высоким ценам предложить лучшие товары и услуги», - сказал Мюллер.

Однако стремительный рост цен сопровождается резким падением объемов экспорта, а данные по ВВП Эстонии за третий квартал свидетельствуют о самом значительном снижении экспорта. «Это не очень хороший знак», - отметил Мюллер.

Президент Банка Эстонии назвал ряд причин, по которым дела у экономики Эстонии пошли хуже, чем в других европейских странах. «Помимо прочего, российская агрессия и ее последствия негативно повлияли на эстонскую экономику сильнее среднего.

Последствия повышения цен на энергоносители и роста процентных ставок ощущаются быстрее, а у основных партнеров Эстонии по экспорту дела также идут хуже, чем в среднем. Однако, похоже, что в наиболее пострадавших отраслях - деревообрабатывающей и металлургической - наибольший спад уже произошел, и теперь вопрос заключается в том, как будет выглядеть восстановление», - подчеркнул Мюллер.

«Вопрос в том, можем ли мы полагаться только на наши предприятия-экспортеры, чтобы вернуть экономику Эстонии к росту по мере восстановления других европейских экономик, или же нам нужно искать дополнительные пути повышения конкурентоспособности», - добавил Мюллер.