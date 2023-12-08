Видео ⟩ Алексей Арестович – Rus.Postimees: у Украины сейчас выход только один – экстраординарные меры!

И что сделал Путин: принял четыре стратегических решения и реализовал их полтора года назад, которые не сделали ни Запад, ни Украина. Первое – это развернул геополитическую повестку с войны «Украина – Россия» на войну «Глобальный восток против глобального Запада». Он получил Китай, мы видели, как его встречали в Саудовской Аравии, и это особенно контрастно на фоне прилета в Катар президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаера, которого полчаса не встречала протокольная служба. Это унижение, надо было разворачиваться и улетать, но он честно послушно вытерпел все унижение и пошел дальше договариваться.

То есть, Запад не готов к войне ни морально, ни материально. Потому что они выстрелят Томагавки, обрушат российскую промышленность, а что они будут делать с 300 тысяч людей даже с винтовками Мосина (винтовки пехотинцев российской армии времен Первой мировой войны), которые пересекут литовский кордон? Их же не остановишь томагавками. Вам надо будет останавливать это вручную, бросая гранаты, стреляя из автоматов, то есть все, что делают наши солдаты. А это, поверьте, бои не для большинства западных солдат. Поэтому я вот наблюдаю за этими хипстерами нью-йоркскими и троллю своих американских друзей, и говорю им: вы уверены, что сможете вот этих хипстеров поставить к станкам, делать снаряды, посылать в пехотные бои, вот так, как наши – в этой грязи, в этих щепках, с пяти метров стрелять друг в друга с автоматов месяцами. Поэтому Путин знает, что делает, и глобальный Восток тоже. Они перестали бояться Запад после Ирака и Афганистана, а вместо этого Запад начал бояться их. Путин чувствует себя прекрасно. Недаром Шпигель хочет сделать его победителем этого года. А если мы смотрим на сальдо экспорта-импорта, то 540 миллиардов это за десять месяцев этого года, всего на 17 процентов ниже, чем в прошлом году. И ладно бы это Индия или Китай, это же самый что ни на есть Запад. Испания объявила, Чехия подала заявку на покупку российской нефти.