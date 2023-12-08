Президент Карис не стал провозглашать увязанный с вопросом доверия закон

Президент Алар Карис не стал провозглашать закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и в Закон об организации налогообложения, который был принят Рийгикогу 22 ноября и который противоречит Конституции, поскольку был принят с нарушением процедурных правил.
Основной вопрос заключается в том, дает ли правительству постоянная обструкция работы Рийгикогу право на увязывание законопроектов с вопросом доверия правительству до прекращения обструкции. В своем решении глава государства считает, что у правительства нет такого права.
В Госсуде отметили, что если бы была разрешена бессрочная обструкция, то даже небольшая группа членов Рийгикогу могла бы сделать парламент недееспособным. Однако если позволить правительству отвечать на обструкцию постоянным увязыванием законопроектов с вопросом о доверии, то небольшая группа членов Рийгикогу может превратить процедуру, разрешенную в качестве исключения, в обычное явление, написал глава государства в своем постановлении.
Карис напомнил, что в случае с оспариваемым законопроектом все поправки, которые правительство считает препятствием для работы, были внесены фракцией Консервативной народной партии Эстонии и ее членами, поэтому не совсем верно описывать ситуацию как противостояние между правительством республики и Рийгикогу в целом.
«В такой ситуации привязка вопроса к вопросу доверия приобретает совершенно иную цель, чем та, которая преследовалась при принятии §98 Конституции: она направлена не на то, чтобы повлиять на депутатов, чтобы они поддержали проект, а на преодоление процедурных препятствий, созданных одной политической партией», - сказал Карис.
Президент указал на июньское постановление Судебной коллегии конституционного надзора, в котором говорится, что конфликты в работе парламента должны разрешаться в первую очередь самим парламентом. Одним из способов разрешения конфликтов является толкование процедурных правил Рийгикогу в свете конституционных принципов.
Эффективное функционирование парламента является законной целью для ограничения прав членов Рийгикогу. Однако увязывание законопроекта с вопросом доверия влечет за собой ограничение прав всех членов Рийгикогу – в том числе и тех, кого нельзя обвинить в препятствовании работе.
Глава государства подчеркнул, что действия членов одной политической партии не могут наделять правительство правом продолжать ограничивать возможности всех остальных членов Рийгикогу по выполнению своих полномочий.
По словам президента Кариса, хотя §98 Конституции не содержит четких условий, при которых правительство может увязать законопроект с вопросом о доверии, следует заключить, что они включают в себя нечто большее, чем просто препятствие работе.
Госсуд сформулировал в качестве одного из условий требование о том, что принятие законопроекта должно быть, по мнению правительства, необходимым для реализации его политики. Однако в данном случае ничто не указывает на то, что даже по мнению самого правительства, принятый закон необходим для реализации его политики.
«То, что законопроект неизбежен, скорее можно понимать как то, что без его принятия правительство никак не сможет реализовать свою программу. Это можно сказать, например, о государственном бюджете, а также о тех законах, без которых закон о государственном бюджете не может быть реализован. Однако ситуация иная, когда закон упрощает работу налогового управляющего или экономит расходы», - сказал президент Карис.
В связи с вышеизложенным президент считает, что направленный ему для провозглашения закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налоговом администрировании противоречит статье 98 Конституции.
Глава государства считает необходимым повторно обсудить и принять решение по данному закону в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.