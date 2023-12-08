Президент Карис не стал провозглашать увязанный с вопросом доверия закон

Эффективное функционирование парламента является законной целью для ограничения прав членов Рийгикогу. Однако увязывание законопроекта с вопросом доверия влечет за собой ограничение прав всех членов Рийгикогу – в том числе и тех, кого нельзя обвинить в препятствовании работе.

Глава государства подчеркнул, что действия членов одной политической партии не могут наделять правительство правом продолжать ограничивать возможности всех остальных членов Рийгикогу по выполнению своих полномочий.

По словам президента Кариса, хотя §98 Конституции не содержит четких условий, при которых правительство может увязать законопроект с вопросом о доверии, следует заключить, что они включают в себя нечто большее, чем просто препятствие работе.

Госсуд сформулировал в качестве одного из условий требование о том, что принятие законопроекта должно быть, по мнению правительства, необходимым для реализации его политики. Однако в данном случае ничто не указывает на то, что даже по мнению самого правительства, принятый закон необходим для реализации его политики.

«То, что законопроект неизбежен, скорее можно понимать как то, что без его принятия правительство никак не сможет реализовать свою программу. Это можно сказать, например, о государственном бюджете, а также о тех законах, без которых закон о государственном бюджете не может быть реализован. Однако ситуация иная, когда закон упрощает работу налогового управляющего или экономит расходы», - сказал президент Карис.

В связи с вышеизложенным президент считает, что направленный ему для провозглашения закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налоговом администрировании противоречит статье 98 Конституции.

Глава государства считает необходимым повторно обсудить и принять решение по данному закону в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.