Заключенная, которая почти неделю назад не вернулась в тюрьму открытого типа, все еще находится в бегах

Кристина имеет среднее телосложение, рост около 164 сантиметров. У нее длинные каштановые волосы. Особенностью является легкое косоглазие и шрамы на лбу, белый горизонтальный шрам размером около трех сантиметров на левой стороне лба. Кроме того, шрамы на внутренних сторонах обеих рук, на верхней стороне левой руки, на левом плече шрам около двух сантиметров.

Кристина Кондратьева. Фото: Vanglateenistus

Когда Кристина вышла из тюрьмы, она была одета в черную куртку, черные брюки и синюю обувь на белой подошве. На голове у нее была фиолетовая шапка фирмы Helly Hansen, а также светлый шарф и черная сумка через плечо.

Всех, кто знает ее местонахождение, просят немедленно сообщить об этом в полицию по номеру 112 или в тюремную службу по номеру 56663892.

Открытая тюрьма, в которую Кристина не вернулась, расположена за пределами колонии строго режима, из которой заключенные могут выходить на улицу для работы, учебы и кратковременных прогулок без присмотра и должны вернуться к указанному времени.