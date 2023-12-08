Женщина, не вернувшаяся в тюрьму открытого типа, задержана

В первой половине дня заключенную, которая не вернулась в тюрьму открытого типа, задержали и сразу же вернули обратно, сообщило Министерство юстиции. Напомним, что 3 декабря Кристина Кондратьева отправилась в Тарту и не вернулась в тюрьму.

Тюрьма открытого типа – это расположенная вне тюремной ограды часть тюрьмы, заключенные которой могут без надзора ходить на работу, учиться и совершать непродолжительные поездки, но должны возвращаться к определенному времени. В тюрьмах открытого типа содержатся люди, поведение которых позволяет разрешать им выход за пределы тюрьмы для работы или иной деятельности, поощряющей лучшую и более плавную адаптацию в обществе в преддверии освобождения.