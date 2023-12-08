Глава МВД не единственный. Неизвестные разбили окна в машине главного редактора Rus.Delfi

В ночь на 8 декабря неизвестные разбили окна в личном автомобиле главного редактора Rus.Delfi Андрея Шумакова. Об этом в пятницу сообщил сотрудник издания Виталий Бесчастный в своем Telegram-канале «Бардак. Эстония».

«Не только министр: этой же ночью вандалы разбили окна автомобиля главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. Почерк такой же, другие автомобили не пострадали, из авто ничего не украли», - написал коллега Шумакова, опубликовав фото автомобиля.

Фотография разбитого автомобиля журналиста Андрей Шумакова, Таллинн, Эстония, 8 декабря 2023 года. Фото: Telegram-канал "Бардак. Эстония"

«Разбиты четыре боковых стекла, другие машины во дворе не тронуты. Сказать, когда случилось, точно не могу. Утром заметила соседка и сказала жене. Я уже был в офисе. Полиция в пути», - сообщил Rus.Postimees Андрей Шумаков.

По словам главного редактора изданий Postimees на русском языке Сергея Метлева, намеренная порча имущества руководителя крупного издания наряду с аналогичным случаем в отношении главы МВД Эстонии выглядит как акция устрашения.

«Работа независимого журналиста и руководителя издания заключается в донесении правды до читателей, что важно для здоровья демократии. Лица, ставящие целью устрашение сотрудников свободных медиа, действуют против свободы слова и основ демократического общества. Надеюсь, что полиция быстро установит тех, кто стоит за этой подлой акцией. Выражаю от имени Rus.Postimees поддержку коллегам из Rus.Delfi», - заявил Метлев.

Сергей Метлев в студии Postimees. Фото: Mihkel Maripuu

Ранее стало известно, что минувшей ночью неизвестные выбили стекла в автомобиле министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. При этом из машины ничего не пропало.

Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй уточнил, что в пятницу утром спутница жизни Ляэнеметса отправилась на работу и обнаружила, что окна машины разбиты. Автомобилем пользуются супруга и дочь министра внутренних дел. По словам советника, Ляэнеметс и его супруга встревожены, и утренние встречи главы МВД были отменены.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Madis Veltman

Пяй предположил, что кто-то мог пытаться послать сигнал министру внутренних дел.

«В интернете постоянно звучат угрозы и критика. Лаури - взрослый человек и за себя не боится. Но они очень серьезно относятся к этой ситуации из-за дочери. Полиция тоже относится к инциденту со всей серьезностью», - отметил советник министра.