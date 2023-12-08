Эксперт: из стран Балтии экономика Эстонии находится в самом уязвимом положении

Аболиньш отметил, что зарплаты в странах Балтии продолжают расти, безработица по-прежнему на невысоком уровне, а инфляция быстро снижается.

По словам экономиста банка Citadele, за последние два года потребительские цены в странах Балтии выросли более чем на 25%, и рост доходов не поспевает за инфляцией. Он пояснил, что этот факт отражается в относительно слабых показателях розничных продаж в этом году – объемы продаж снизились во всех трех странах Балтии.

«Инфляция снизила покупательную способность потребителей, а рост доходов еще не догнал недавний рост цен. В то же время выплаты по кредитам увеличились из-за процентных ставок, а созданные во время пандемии сбережения в значительной степени исчерпались», - отметил Аболиньш.

Он добавил, что в результате мы видим тенденцию того, что рост семейных вкладов в банках замедляется, а выдача потребительских кредитов увеличивается.