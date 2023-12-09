«Серая мышь»: связанный с преступным миром Эстонии Меэлис Лао рассказал о встрече с Путиным и жизни в 90-х

Криминальное прошлое Лао восходит к 1990-м, а в самые непростые времена на него семь раз совершались покушения. Например, в декабре 1995 года перед спортивным клубом «Флексер» на Тартуском шоссе в Таллинне в него стреляли из автомата Калашникова, а в марте 1997 года он был тяжело ранен при взрыве бомбы.

Однако Лао пережил те неспокойные времена и написал о лихих 90-х и нулевых книгу под названием «Крестный отец Востока». «Спортивки, бейсбольная бита, автомат Калашникова – это не мафия. Мафия – это принципиально иная структура. В Эстонии не было мафии, нет ее сегодня и, скорее всего, уже не будет. Слово "мафия" и какие-то там заядлые бандюганы – это разные вещи. Все равно что сравнивать "Запорожец" и "Роллс-Ройс"», – говорит Лао.