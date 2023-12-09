Меэлис Лао, вероятно, не нуждается в представлении: это человек, которого называли лидером эстонского преступного мира.
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«Серая мышь»: связанный с преступным миром Эстонии Меэлис Лао рассказал о встрече с Путиным и жизни в 90-х
Криминальное прошлое Лао восходит к 1990-м, а в самые непростые времена на него семь раз совершались покушения. Например, в декабре 1995 года перед спортивным клубом «Флексер» на Тартуском шоссе в Таллинне в него стреляли из автомата Калашникова, а в марте 1997 года он был тяжело ранен при взрыве бомбы.