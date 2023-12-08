Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу. Оппозиционные депутаты отмечают, что закон о госбюджете не может быть принят до вступления в силу всех остальных связанных с ним законов. Они также подчеркивают, что коалиция ранее подтвердила, что отклоненный Карисом закон связан с госбюджетом на 2024 год, поэтому он и был увязан с вотумом доверия правительству.

Оппозиция предложила созвать заседание Совета старейшин, чтобы обсудить, как разумно на законных основаниях продолжить работу парламента.

В 12.20 спикер Рийгикогу Лаури Хуссар объявил 15-минутный перерыв.

Спикер Рийгикогу: парламент все же может продолжить работу над проектом госбюджета

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар в пятницу днем сообщил, что Рийгикогу все же может приступить ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2024 год в пятницу, несмотря на то, что президент не провозгласил в пятницу один из законов, напрямую связанный с темой государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба парламента. Хуссар отметил, что он проконсультировался как с юридической службой Рийгикогу, так и с членами финансовой комиссии, после чего пришел к выводу, что решение президента не остановит процедуру принятия госбюджета.

«Кроме того, решение президента не является окончательным, и парламент сможет повторно принять закон, если это будет необходимо», - сказал Хуссар.

«Тот факт, что какой-то из законов был принят раньше, чем закон о бюджете, но не был обнародован до принятия государственного бюджета, не повлияет на процесс принятия государственного бюджета», - ответил Хуссар.