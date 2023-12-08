Эрика Салумяэ: Олимпиада значит для спортсмена все, там совершенно особенная атмосфера

Что делать спортсмену, стремящемуся к самым высоким целям, но у которого тотальное недопонимание с близкими, потому что соревнования пошли не так, нет взаимопонимания с тренером, клюют соперники и поливает пресса? Не тратить зря нервы и время, а сосредоточиться на своем пути, ведь только так можно наконец добраться до цели, подчеркивает двукратная олимпийская чемпионка Эрика Салумяэ.