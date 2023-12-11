Год назад в России, недалеко от границы с Эстонией, произошло тяжелое ДТП с участием автобуса Lux Express и грузовика: один человек погиб и 14 пострадали. Получившая серьезные травмы Юлия рассказала Rus.Postimees, что недавно узнала, что суд по этому делу уже прошел, а ее и многих других пассажиров автобуса в число пострадавших даже не включили.
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«Было больно даже лежать»: пострадавшая в тяжелом ДТП пассажирка автобуса Lux Express останется без компенсации?
10 октября прошлого года днем автобус Lux Express линии Санкт-Петербург - Рига (несколько остановок автобус должен был сделать и в Эстонии) попал в ДТП в Кингисепинском районе примерно за тридцать километров до российско-эстонской границы: произошло лобовое столкновение с самосвалом КАМАЗ.
В результате ДТП грузовик съехал в кювет и загорелся. В автобусе находились 16 человек: двое водителей (с латвийской базы Lux Express) и 14 пассажиров. Сразу после аварии сообщили, что один из водителей погиб, еще 14 человек, включая водителя КАМАЗа, пострадали.
Что же произошло в тот день?