Государство забирает землю и дает взамен 2400 евро. Владелец: это узаконенный грабеж!

«Я пойду в суд, терять нечего», – заявил Прийт Тиес (54 года). Согласно заказанной им альтернативной экспертизе, участок стоит не менее 11 500 евро, а если бы у него был проект детальной планировки, то и того больше – более 107 000. Владелец указал, что место очень привлекательное для ведения бизнеса, он сам хотел бы построить там контейнерную стоянку: «Рядом с упаковочным центром, например, построена такая, размером с большой дом».