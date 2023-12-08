Землевладелец надеялся начать зарабатывать на придорожном участке земли, расположенном поблизости от Таллинна, но государство хочет эту землю, доставшуюся ему от его семьи, отобрать для прокладывания Rail Baltic, предлагая взамен 2424 евро.
Для подписчиков
Государство забирает землю и дает взамен 2400 евро. Владелец: это узаконенный грабеж!
Государство предлагает владельцу 2424 евро за придорожный участок поблизости от Таллинна
В Земельном департаменте не согласились обменять отчуждаемый земельный участок на участок земли, распложенный на 2,4 км дальше от Таллинна.