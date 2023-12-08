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Государство забирает землю и дает взамен 2400 евро. Владелец: это узаконенный грабеж!

Юлле Харью
, журналист
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В отдалении за спиной у Прийта Тиеса находится его земельный участок между автомобильной и железной дорогами, в отношении которого на уровне государства запланировано принудительное отчуждение.
В отдалении за спиной у Прийта Тиеса находится его земельный участок между автомобильной и железной дорогами, в отношении которого на уровне государства запланировано принудительное отчуждение. Фото: Foto: Eero Vabamägi

Землевладелец надеялся начать зарабатывать на придорожном участке земли, расположенном поблизости от Таллинна, но государство хочет эту землю, доставшуюся ему от его семьи, отобрать для прокладывания Rail Baltic, предлагая взамен 2424 евро.

Государство предлагает владельцу 2424 евро за придорожный участок поблизости от Таллинна

В Земельном департаменте не согласились обменять отчуждаемый земельный участок на участок земли, распложенный на 2,4 км дальше от Таллинна.

«Я пойду в суд, терять нечего», – заявил Прийт Тиес (54 года). Согласно заказанной им альтернативной экспертизе, участок стоит не менее 11 500 евро, а если бы у него был проект детальной планировки, то и того больше – более 107 000. Владелец указал, что место очень привлекательное для ведения бизнеса, он сам хотел бы построить там контейнерную стоянку: «Рядом с упаковочным центром, например, построена такая, размером с большой дом».

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