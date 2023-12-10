Сценарист Наталья Маченене о знакомствах в интернете: все ясно уже по первому сообщению

В передаче приняла участие и сценарист и продюсер Наталья Маченене, которая собирала в Tinder материал для своего сценарий. По оценке Натальи, в принципе все уже понятно по первому сообщению от мужчины.

Для меня очень важно то, как написано сообщение, – поделилась Наталья. – И уже по этому первому сообщению ты начинаешь понимать, общаться с этим человеком или не общаться. Это сообщение должно быть написано грамотно, во-вторых – с правильной пунктуацией».

А вдруг этот мужчина харизматичный и сексуальный, просто грамоте не обучен?» – поинтересовалась ведущая Елена Соломина.

Да, сначала я тоже так думала, – рассказывает Наталья Маченене. – Но потом ты встречаешься или разговариваешь по телефону и понимаешь, что та самая запятая имеет значение».

Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Знакомства в интернете» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.