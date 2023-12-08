Яак Ааб: правительство бросило большую часть семей на произвол судьбы

«Правительство бросило большую часть семей на произвол судьбы, налоговые изменения выгодны лишь наиболее обеспеченной части общества. Коалиционные партии безучастно наблюдают, как предприятия банкротятся, а безработица растет. Бюджет на следующий год, предусматривающий, в том числе, повышение налогов и различных госпошлин, не только не способствует улучшению положения людей и предприятий, но и усугубляет проблему бедности», - сказал Ааб.

По словам Ааба, фракция центристов представила к законопроекту о государственном бюджете 2024 ряд поправок, направленных на решение проблем, которые два последних правительства реформистов игнорировали долгое время.

«Мы предлагали различные варианты, как поддержать экономику, предлагали повысить зарплату учителям, полицейским и спасателям, поднять базовую часть пенсии, оказать поддержку местным самоуправлениям, продолжить строительство дорог, повысить прожиточный минимум и не отменять бесплатный общественный транспорт в уездах. Поскольку коалиция увязала с доверием правительству голосование по законопроекту о госбюджете, а также по другим 12 законопроектам, наши поправки не рассматривались зале. Правительство не учло ни одного предложения оппозиции», - подчеркнул Ааб.