Фракция Центристской партии в парламенте проголосовала против бюджета, поскольку он не учитывает реальную ситуацию: бедственное положение людей и предприятий в кризисное время, сказал заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Яак Ааб.
«Правительство бросило большую часть семей на произвол судьбы, налоговые изменения выгодны лишь наиболее обеспеченной части общества. Коалиционные партии безучастно наблюдают, как предприятия банкротятся, а безработица растет. Бюджет на следующий год, предусматривающий, в том числе, повышение налогов и различных госпошлин, не только не способствует улучшению положения людей и предприятий, но и усугубляет проблему бедности», - сказал Ааб.
По словам Ааба, фракция центристов представила к законопроекту о государственном бюджете 2024 ряд поправок, направленных на решение проблем, которые два последних правительства реформистов игнорировали долгое время.
«Мы предлагали различные варианты, как поддержать экономику, предлагали повысить зарплату учителям, полицейским и спасателям, поднять базовую часть пенсии, оказать поддержку местным самоуправлениям, продолжить строительство дорог, повысить прожиточный минимум и не отменять бесплатный общественный транспорт в уездах. Поскольку коалиция увязала с доверием правительству голосование по законопроекту о госбюджете, а также по другим 12 законопроектам, наши поправки не рассматривались зале. Правительство не учло ни одного предложения оппозиции», - подчеркнул Ааб.
В ситуации, когда экономика Эстонии падает почти два года подряд, необходимо в срочном порядке разработать и принять пакет мер для оживления экономики за счет государственных инвестиций. «У правительства есть реальные возможности остановить экономический спад, однако оно, к сожалению, ничего не предпринимает. Урезается финансирование строительства дорог, отменяются решения прежних правительств о важных инвестициях, дополнительное финансирование местным самоуправлениям на инвестиционные проекты не выделяется. Из-за бездействия и непрофессионализма правительства учителя остались без повышения зарплаты и вынуждены бастовать», - сказал Ааб.
Ааб отметил, что правительство отказалось от выполнения обещания повысить в течение четырех лет среднюю пенсию по старости до 1000 евро. «Центристы всегда выступали за регулярное повышение базовой части пенсии. Наше предложение состояло в том, чтобы ежегодно проводить внеочередное повышение пенсии минимум на 30 евро, а пособие одиноко проживающего пенсионера повысить до 300 евро», - добавил он.
Нормальный законотворческий процесс в парламенте серьезно нарушен, и, по словам Яака Ааба, не видно, чтобы Партия реформ была готова к компромиссу с оппозицией. «Нынешний кризис требует быстрого принятия решений, однако коалиция делает это невозможным. Возглавляемое Каей Каллас правительство не понимает, насколько критична нынешняя ситуация, не понимает, что она может нанести непоправимый вред людям и государству. Кая Каллас не стремится прийти к договоренности, ее деятельность направлена против интересов населения, поэтому премьер-министр должна уйти в отставку. Других возможностей восстановить нормальную работу парламента я не вижу», - сказал заместитель председателя Центристской партии.