Психолог Агнес Краус о знакомствах в интернете: переписка – это просто убийство времени

В этом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о знакомствах в интернете. Насколько велик шанс встретить там своего спутника жизни и не попасться на удочку любителя приключений? О романтичных и комичных историях знакомств поведают гости и эксперты в студии.
В передаче приняла участие и известный психолог Агнес Краус, по словам которой, переписка – просто потеря времени.
«Переписка – это просто убийство нашего времени, как можно быстрее надо выходить на живую связь. Но бегать на свидания, особенно нам, барышням, непросто: ведь хочется и реснички, и волосики, и туалет, и все остальное. Поэтому я предлагаю так: вот выбрала несколько кандидатов и сделала день свиданий. Я всегда предлагаю своим клиентам, которые хотят знакомиться: выбирайте какой-то день, выбирайте место, где безопасно, не садитесь в чужие автомобили, говорите, что вдруг мы друг другу не понравимся. Сначала, конечно, лучше поговорить по телефону, потому что там уже и интонации понятны. Как можно скорее уходите из переписки», – считает психолог.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Знакомства в интернете» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.