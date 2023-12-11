Психолог Агнес Краус о знакомствах в интернете: переписка – это просто убийство времени

«Переписка – это просто убийство нашего времени, как можно быстрее надо выходить на живую связь. Но бегать на свидания, особенно нам, барышням, непросто: ведь хочется и реснички, и волосики, и туалет, и все остальное. Поэтому я предлагаю так: вот выбрала несколько кандидатов и сделала день свиданий. Я всегда предлагаю своим клиентам, которые хотят знакомиться: выбирайте какой-то день, выбирайте место, где безопасно, не садитесь в чужие автомобили, говорите, что вдруг мы друг другу не понравимся. Сначала, конечно, лучше поговорить по телефону, потому что там уже и интонации понятны. Как можно скорее уходите из переписки», – считает психолог.