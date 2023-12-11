Пн, 11.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Богатые тоже плачут: так называемый король острова Прангли оказался в центре громкого скандала

Kuuuurija
Copy
Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Pilt videost

На крошечном острове Прангли, который находится недалеко от Таллинна и фактически является частью волости Виймси, разразился настоящий скандал. Вальдур Кахро, которого называют королем этого места, безнадежно враждует с Моникой Лыонг Нымме, у которой на Прангли есть дача.

Согласно Регистру народонаселения, круглый год на острове проживает всего 75 человек. Поездка из порта Леппнеэме в Виймси на остров Прангли занимает около часа на пароме. Если у вас есть собственный скоростной катер или катамаран, вы, конечно, сможете добраться туда за считанные минуты.

«Здесь сосновый лес. Представляете, какой воздух! Думаю, здесь он чище, чем где-либо еще в Эстонии. Все, кто сюда приезжают, говорят, что воздух другой», – говорит Моника.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх