Богатые тоже плачут: так называемый король острова Прангли оказался в центре громкого скандала

Согласно Регистру народонаселения, круглый год на острове проживает всего 75 человек. Поездка из порта Леппнеэме в Виймси на остров Прангли занимает около часа на пароме. Если у вас есть собственный скоростной катер или катамаран, вы, конечно, сможете добраться туда за считанные минуты.