На крошечном острове Прангли, который находится недалеко от Таллинна и фактически является частью волости Виймси, разразился настоящий скандал. Вальдур Кахро, которого называют королем этого места, безнадежно враждует с Моникой Лыонг Нымме, у которой на Прангли есть дача.
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Богатые тоже плачут: так называемый король острова Прангли оказался в центре громкого скандала
Согласно Регистру народонаселения, круглый год на острове проживает всего 75 человек. Поездка из порта Леппнеэме в Виймси на остров Прангли занимает около часа на пароме. Если у вас есть собственный скоростной катер или катамаран, вы, конечно, сможете добраться туда за считанные минуты.