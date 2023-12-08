КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Необходимо положить конец разбазариванию государственных денег

В статье на тему экономики Postimees показывает, как фонды получают миллионы евро, большая часть которых просто тратится на зарплаты сотрудников фонда. Например, единственный член правления Целевого капитала гражданского общества (KÜSK) получал ежемесячную зарплату почти 3000 евро плюс командировочные расходы. Нынешний министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») получал ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро в Эстонском центре международного сотрудничества и развития (ESTDEV).
Это, конечно, не означает, что все фонды должны быть закрыты. К некоторым фондам относятся, например, музеи, которые обычно недостаточно финансируются, и сотрудники которых выполняют свою работу в основном на энтузиазме. Однако под большим вопросом стоят те фонды, которые занимаются имиджевыми и маркетинговыми проектами, пользу от которых очень сложно измерить. Разве кто-нибудь еще помнит «ежика, которого тошнит»? Так в 2017 году в народе окрестили торговую марку в виде валуна, которую пытался продвигать Фонд предпринимательства и инноваций (EISA).
Подобное жонглирование государственными деньгами происходит в то время, когда эстонское новостное поле пестрит сообщениями о новых или повышающихся налогах, угрозе забастовки учителей из-за низких зарплат и общей позиции правительства о том, что ни на что нет денег. Что придется затягивать ремень. При этом некоторые государственные учреждения живут словно в параллельной вселенной, где деньги бесконечны. Чувство справедливости людей серьезно оскорблено таким использованием денег. С иронией можно было бы констатировать, что учителя могли бы создать фонд, тогда деньги от государства потекли бы рекой.