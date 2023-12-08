КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Необходимо положить конец разбазариванию государственных денег

В статье на тему экономики Postimees показывает, как фонды получают миллионы евро, большая часть которых просто тратится на зарплаты сотрудников фонда. Например, единственный член правления Целевого капитала гражданского общества (KÜSK) получал ежемесячную зарплату почти 3000 евро плюс командировочные расходы. Нынешний министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») получал ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро в Эстонском центре международного сотрудничества и развития (ESTDEV).

Это, конечно, не означает, что все фонды должны быть закрыты. К некоторым фондам относятся, например, музеи, которые обычно недостаточно финансируются, и сотрудники которых выполняют свою работу в основном на энтузиазме. Однако под большим вопросом стоят те фонды, которые занимаются имиджевыми и маркетинговыми проектами, пользу от которых очень сложно измерить. Разве кто-нибудь еще помнит «ежика, которого тошнит»? Так в 2017 году в народе окрестили торговую марку в виде валуна, которую пытался продвигать Фонд предпринимательства и инноваций (EISA).