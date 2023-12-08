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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Необходимо положить конец разбазариванию государственных денег

rus.postimees.ee
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Деньги. Изображение для иллюстрации.
Деньги. Изображение для иллюстрации. Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer
  • Использование денег некоторыми государственными учреждениями вызывает вопросы
  • Непрозрачные деньги привлекают мошенников и искателей счастья
  • Необходимо лучше определять критерии оценки проектов

​Нерациональное и непрозрачное использование государственных денег открывает путь к коррупции, нарушает чувство справедливости людей и ставит под сомнение собственные приоритеты государства.

В статье на тему экономики Postimees показывает, как фонды получают миллионы евро, большая часть которых просто тратится на зарплаты сотрудников фонда. Например, единственный член правления Целевого капитала гражданского общества (KÜSK) получал ежемесячную зарплату почти 3000 евро плюс командировочные расходы. Нынешний министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») получал ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро в Эстонском центре международного сотрудничества и развития (ESTDEV).

Это, конечно, не означает, что все фонды должны быть закрыты. К некоторым фондам относятся, например, музеи, которые обычно недостаточно финансируются, и сотрудники которых выполняют свою работу в основном на энтузиазме. Однако под большим вопросом стоят те фонды, которые занимаются имиджевыми и маркетинговыми проектами, пользу от которых очень сложно измерить. Разве кто-нибудь еще помнит «ежика, которого тошнит»? Так в 2017 году в народе окрестили торговую марку в виде валуна, которую пытался продвигать Фонд предпринимательства и инноваций (EISA).

Подобное жонглирование государственными деньгами происходит в то время, когда эстонское новостное поле пестрит сообщениями о новых или повышающихся налогах, угрозе забастовки учителей из-за низких зарплат и общей позиции правительства о том, что ни на что нет денег. Что придется затягивать ремень. При этом некоторые государственные учреждения живут словно в параллельной вселенной, где деньги бесконечны. Чувство справедливости людей серьезно оскорблено таким использованием денег. С иронией можно было бы констатировать, что учителя могли бы создать фонд, тогда деньги от государства потекли бы рекой.

Легкие и непрозрачные деньги обычно генерируют место, куда набегают разного рода мошенники и искатели счастья

Легкие и непрозрачные деньги обычно генерируют место, куда набегают разного рода мошенники и искатели счастья. Мы уже видели это, если вспомнить о пожертвованиях для Украины, когда сборщики средств не могли адекватно объяснить движение денег. И вновь доверие народа было обмануто. Большие деньги всегда порождают коррупцию, и вся система фондов, очевидно, была создана людьми, которые зарабатывают на жизнь только использованием и управлением государственными деньгами.

Но отличие пожертвований для Украины от государственных фондов заключается в том, что это целая система в виде государства. Вопрос в следующем: разумна ли такая система в ее нынешнем виде или на ней можно где-то сэкономить? Первейшая возможность для экономии – это, например, переосмысление государственных имиджевых и маркетинговых проектов. Полностью отказываться от них нецелесообразно, поскольку любая внешняя политика всегда сопровождается брендингом. Эстония не такая уж большая страна, чтобы мир знал о ней только благодаря ее существованию. Чтобы стать заметным, всегда приходится постараться. Вопрос в том, как.

Ответственность людей и критерии оценки проектов должны определяться лучше. Этот план, в свою очередь, не должен привести к созданию отдельной комиссии, члены которой будут пересматривать проекты и получать за эту работу отдельную зарплату. Нынешние госорганы отлично справляются с контролем проектов.

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