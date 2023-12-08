Алар Карис: политик правящей партии, поддержавший уход Каи Каллас, мог бы сказать об этом сам

«Я придерживаюсь того, что сказал: не только представители оппозиции имели такое мнение и высказывали эту идею», - заявил Карис в пятницу.

На просьбу уточнить, кто был представителем коалиции, Карис ответил: «Я думаю, что этот человек скажет это сам, если сочтет это необходимым. Я просто описал атмосферу, которая существовала время этих встреч».

В последние недели президент Алар Карис встречался с руководителями всех политических партий, представленных в Рийгикогу, и другими ведущими политиками, чтобы обсудить ситуацию в Рийгикогу. Карис заявил по итогам встреч в среду, что, по мнению одного из политиков коалиции, отставка лидера Партии реформ Каи Каллас с поста премьер-министра поможет найти решение конфронтации.

Во вторник Карис встретился с председателем партии «Отечество» Урмасом Рейнсалу, а в среду - с председателем парламентской фракции «Ээсти 200» Тоомасом Уйбо, председателем EKRE Мартином Хельме, председателем парламентской фракции Партии реформ Эркки Келдо, председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом и председателем парламентской фракции СДП Евгением Оссиновским.

За последние недели президент Карис встретился с председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром, председателем Партии реформ и премьер-министром Каей Каллас, председателем «Ээсти 200» и министром иностранных дел Маргусом Цахкна, а также председателем и министром внутренних дел СДП Лаури Ляэнеметсом.

Целью всех этих встреч было обсуждение политической ситуации в Рийгикогу.