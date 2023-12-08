МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе

Принять участие в играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.

Также на Олимпиаду не допустят тех россиян и белорусов, которые публично поддерживают вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами.

Никого из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не пригласят.

На Олимпиадах в Пекине в 2022 году и в Токио в 2021 году российские спортсмены также выступали в нейтральном статусе. Тогда это было связано с допинговым скандалом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.