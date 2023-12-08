Опасный паразит, не вызывающий боли при угрожающем жизни заболевании

В течение многих лет ученые искали ответ на вопрос, почему нет боли в очагах тяжелого инфекционного заболевания лейшманиоз. Язвы, вызванные этой болезнью, сравнивают с волдырями, вызванными ветряной оспой, стафилококковой инфекцией и вирусом герпеса. Результаты исследования могут привести к разработке лучшего лечения.
Лейшманиоз – это легко распространяющееся инфекционное заболевание, которое часто завозят в страны Западной Европы иммигранты и туристы, сообщает Департамент здоровья.
Заболевание разделяют на два типа: кожно-слизистый и висцеральный лейшманиоз.
Но что делает болезнь коварной, так это пятна и изъязвляющиеся папулы, которые появляются на коже, при этом образующиеся язвы не причиняют боли. Язвы могут зажить самостоятельно в течение нескольких недель или месяцев или сохраняться в течение года или более и в итоге зарубцеваться.
Особое значение имеет висцеральный лейшманиоз, при котором язвы на коже могут появиться лишь на поздних стадиях заболевания, а при отсутствии лечения заболевание может закончиться летальным исходом.
Ученые выяснили, почему кожные высыпания, вызванные кожным лейшманиозом, не вызывают боли.
А именно, паразиты, вызывающие заболевание, вероятно, изменяют восприятие боли, чтобы отсрочить лечение и тем самым способствовать собственному выживанию.
«Никто не знает, почему эти поражения безболезненны, но считается, что паразит каким-то образом манипулирует физиологической системой хозяина», – говорит Абхай Сатоскар, старший автор исследования и профессор патологии Медицинского колледжа Университета штата Огайо.
Ученые определили метаболические сигнальные пути при кожной сыпи у мышей, которые подавляют боль и потенциально производят молекулы, которые могут действовать как обезболивающие при других проблемах со здоровьем.
Отсутствие боли при поражениях, вызванных лейшманиозом, на протяжении многих лет озадачивало ученых, особенно учитывая то, что волдыри, вызванные такими заболеваниями, как ветряная оспа, стафилококковая инфекция или вирус герпеса, зудят, отечны и болезненны.
Они обнаружили многочисленные метаболиты – продукты биохимических реакций, которые расщепляют пищу для производства энергии и выполнения других важных функций, – которые в предыдущих исследованиях были связаны с блокированием восприятия боли.
Они также обнаружили пути с обезболивающими свойствами, связанные с эндоканнабиноидной системой мозга, которая участвует во многих физиологических процессах, включая болевую реакцию.
«Инфекция делает в клетке что-то, что может иметь прямой или косвенный эффект – мы не знаем. Но среда, созданная инфекцией, вызывает выработку этих метаболитов», – комментирует Сатоскар.
Теперь ученые также разработали стандартизированный кожный тест, который выявляет иммунитет к Leishmania donovan, возбудителю висцерального лейшманиоза, что помогает улучшить эпиднадзор за заболеванием и усилия по разработке вакцины.
Это исследование раскрывает причины безболезненной сыпи при лейшманиозе и может привести к разработке ненаркотических обезболивающих средств.