Опасный паразит, не вызывающий боли при угрожающем жизни заболевании

Лейшманиоз – это легко распространяющееся инфекционное заболевание, которое часто завозят в страны Западной Европы иммигранты и туристы, сообщает Департамент здоровья.

Заболевание разделяют на два типа: кожно-слизистый и висцеральный лейшманиоз.

Но что делает болезнь коварной, так это пятна и изъязвляющиеся папулы, которые появляются на коже, при этом образующиеся язвы не причиняют боли. Язвы могут зажить самостоятельно в течение нескольких недель или месяцев или сохраняться в течение года или более и в итоге зарубцеваться.

Особое значение имеет висцеральный лейшманиоз, при котором язвы на коже могут появиться лишь на поздних стадиях заболевания, а при отсутствии лечения заболевание может закончиться летальным исходом.

Ученые выяснили, почему кожные высыпания, вызванные кожным лейшманиозом, не вызывают боли.

А именно, паразиты, вызывающие заболевание, вероятно, изменяют восприятие боли, чтобы отсрочить лечение и тем самым способствовать собственному выживанию.

«Никто не знает, почему эти поражения безболезненны, но считается, что паразит каким-то образом манипулирует физиологической системой хозяина», – говорит Абхай Сатоскар, старший автор исследования и профессор патологии Медицинского колледжа Университета штата Огайо.

Ученые определили метаболические сигнальные пути при кожной сыпи у мышей, которые подавляют боль и потенциально производят молекулы, которые могут действовать как обезболивающие при других проблемах со здоровьем.