В новом году изменятся условия вакцинации от Covid-19

Министр здравоохранения Рийна Сиккут хочет обновить программу иммунизации, согласно которой вакцинация туристов от Covid-19 закончится с нового года, а с сентября консультативный орган приступит к решению, кто входит в группу риска и кто получит бесплатную вакцину.
Иммунизация против Covid-19 с 1 января будет возможна для всех людей, живущих, работающих и обучающихся в Эстонии, однако согласно программе иммунизация не будет доступна для людей, находящихся здесь на короткое время, например, туристов.