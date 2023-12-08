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В новом году изменятся условия вакцинации от Covid-19

Лоора-Элизабет Ломп
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Министр здравоохранения Рийна Сиккут хочет обновить программу иммунизации, согласно которой вакцинация туристов от Covid-19 закончится с нового года, а с сентября консультативный орган приступит к решению, кто входит в группу риска и кто получит бесплатную вакцину.

Иммунизация против Covid-19 с 1 января будет возможна для всех людей, живущих, работающих и обучающихся в Эстонии, однако согласно программе иммунизация не будет доступна для людей, находящихся здесь на короткое время, например, туристов.

В постановлении министерства пишут, что такое изменение связано с тем, что после вакцинации у человека в течение определенного периода времени развивается иммунный ответ.

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