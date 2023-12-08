ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция разыскивает 85-летнего Анатолия, пропавшего в Таллинне

Сегодня после обеда в полицию обратился обеспокоенный родственник, который не может связаться с 85-летним Анатолием с вечера вчерашнего дня.
Последняя известная информация об Анатолии заключается в том, что вчера вечером он отвез свой автомобиль к знакомому на ремонт, который затем отвез его обратно к дому в Мустамяэ на своей машине. Телефон Анатолия, однако, остался в машине в ремонтной мастерской, а дома Анатолия нет.
Полиция и родственники обзвонили знакомых Анатолия и проверили различные адреса, где мог бы находиться пропавший. К сожалению, безрезультатно.
Рост Анатолия - около 175 см, он среднего телосложения. У него седые волосы.
Полиция просит всех, кто видел Анатолия или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.