ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция разыскивает 85-летнего Анатолия, пропавшего в Таллинне

Последняя известная информация об Анатолии заключается в том, что вчера вечером он отвез свой автомобиль к знакомому на ремонт, который затем отвез его обратно к дому в Мустамяэ на своей машине. Телефон Анатолия, однако, остался в машине в ремонтной мастерской, а дома Анатолия нет.